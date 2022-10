CoD MW2: Während wir noch von Gold-Waffen träumen, hat ein Twitch-Streamer schon 20 – So einfach ist der Camo-Grind

CoD ist ein Grind-Game. Waffen-Level und -Tarnungen (Camos) liefern massig zu tun, nachdem das Gefühl des „neuen Spiels“ lang verflogen ist. Doch die „Mastery Camos“ wie etwa ein Gold-Skin für Waffen sind in Modern Warfare 2 viel leichter zu holen als früher – ein Streamer hat das eindrucksvoll bewiesen.

Was sind „Mastery Camos“? Das Gameplay von Call of Duty ist auf schnelle Action ausgelegt. Es gibt keine dutzenden Stunden Story-Content oder eine große Open World, die über Wochen beschäftigt. Wenigen Stunden reichen, um alle Maps einmal gesehen, alle Modi gespielt zu haben.

Trotzdem gibt es viele Arten von Fortschritt im Spiel: Account- und Waffen-Level sind die prominentesten, mit Season 1 kommt noch der Battle Pass dazu. Und dann sind da noch die Waffen-Tarnungen, auch „Camos“ genannt.

Erledigt ihr festgelegte Aufgaben mit bestimmten Waffen, gibt es Skins für diese Waffen. Haut man richtig rein, gibt es irre neue Designs, wie etwa Waffen aus Gold oder Platin. Das sind die „Mastery Camos“.

Das war immer ein echter Akt, diese Dinger freizuschalten – doch in Modern Warfare 2 sieht das anders aus.

Was sich noch geändert hat, seht ihr im Video:

Streamer schnappt sich 20 Gold-Camos in 42 Stunden

Was hat der Twitch-Streamer angestellt? Reidboyy ist ein eher kleinerer Full-Time-Streamer mit 80.000 Follower, der über Call of Duty: Warzone in der Community bekannt ist. Er war einer der wenigen Streamer, der Warzone immer auf der Konsole gespielt hat – inklusive der FoV-Nachteile.

Seit dem Start von Modern Warfare 2 ist Reidboyy am Grinden und hat 42 Stunden lang durchgezockt. Zum Zeitpunkt des Artikels zeigt sein Stream, dass er gerade schläft – der Stream steht bei fast 48 Stunden.

In dieser Zeit hat es der Twitch-Streamer geschafft, bereits 20 der begehrten Gold-Camos einzusacken:

Ist es wirklich so viel leichter als früher? Definitiv. Auch normale Spieler, die keine 42 Stunden CoD am Stück schaffen, haben dieses Jahr die Chance auf viele Gold-Camos. Der Grind nach den „Mastery Camos“ war nie so einfach wie in Modern Warfare 2.

Als Beispiel hier die Aufgaben, die ihr für den Gold-Skin der Einsteiger-Waffe M4 erledigen müsst:

Waffen-Stufe 18 erreichen

50 Abschüsse

50 Abschüsse mit Anvisieren

10 Doppelabschüsse

15 Abschüsse von hinten

Im Vergleich zu den früheren Aufgaben ist das lächerlich wenig. Spieler berichten, dass man innerhalb von 2 Stunden die Gold-Camos für eine Waffe erreichen kann. Als Vergleichswert wird der Vorgänger CoD: Vanguard genannt, in dem man gut und gern 10 Stunden an einer Gold-Camo saß (via reddit.com).

Auch abseits der Waffen-Meisterungen wurde das Camo-System überarbeitet. Ihr schaltet jetzt nicht mehr zahllose Skins mit jeder Waffen einzeln frei, sondern bekommt einen Skin, etwa für die M4, und habt diesen Skin dann auch direkt für alle anderen Waffen.

Zudem wurde ein weitere Camo-Grind-Endgegner deutlich entschärft: Raketenwerfer-Tarnungen.

Musste man früher viele Aufgaben mit den Werfern erledigen und dafür ewig in einem meist unbeliebten Spielstil verbringen, haben Raketenwerfer jetzt nur noch eine Camo-Herausforderung. Ist die erledigt, gibt es den Gold-Skin direkt dazu.

Schreibt uns eure Meinung zum neuen Camo-Grind in die Kommentare. Starke Änderung oder vielleicht sogar zu einfach, weil ihr womöglich in ein paar Wochen alle Herausforderungen erledigt habt?

Sucht ihr noch nach einer kleinen Auswahl an Waffen für den Start, haben wir hier was für euch: CoD MW2: 3 starke Waffen mit Setups für euren Einstieg in den Multiplayer