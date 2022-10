Komische Map von CoD MW2 kassiert viel Kritik zum Release – Gilt nur Stunden später als neues Shipment

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Was ist dann passiert? Der Release. Spieler konnten sich selbst ein Bild machen und einige Stunden auf den Maps randalieren. Und siehe da: der kleine Highway ist plötzlich gar nicht mehr so schrecklich. Selbst „Charlie“ musst das etwas kleinlaut zugeben:

Das forderte Kommentare wie: „Eine der schlechtesten Maps, die ich je gespielt habt. Wie kann sowas die Qualitätssicherung überstehen?“ von @Syndicate via Twitter . Oder auch: „Wieso mecker ihr über eine schlechte Map? Das passiert jedes Jahr […]“ von @Schlonkoe via Twitter .

Um welche Map geht es? Es geht um die Map „Santa Sena Bording Crossing“. Es handelt sich dabei um einen Highway-Abschnitt in Mexiko – Teile der Kampagne spielen in dem nordamerikanischen Land.

Zum Start bietet Call of Duty: Modern Warfare 2 insgesamt 10 6vs6-Maps. Eine dieser Karten wurde zum Release regelrecht verteufelt. Sie schaffte es jedoch nach nur wenigen Stunden, sich in die Herzen der Spieler zu schleichen.

