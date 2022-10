Heftiger Gameplay-Clip von CoD MW2 zeigt, wie stark Sniper-Waffen sind – „OMG, ich liebe es“

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Modern Warfare 2 bietet mit seinem Waffenschmied mehr Anpassungsmöglichkeiten als jemals zuvor. Allerdings funktioniert das gerade nicht so richtig: Ihr wollt die besten Waffen in CoD MW2 bauen? Geht nicht – Wichtiges Feature ist aktuell kaputt

Wollt ihr euch erst mal mit einem Visier versuchen, tauscht die Extra-Munition gegen ein Visier mit maximal 6facher Vergrößerung. Ohne Visier seid ihr aber am schnellsten und das Iron-Sight der SP-R ist so „clear“, dass ihr auch auf große Entfernungen Gegner wegfeuern könnt.

Im Release-Wochenende tauchen solche One-Shot-Kills oft in den Killcams auf. Wolltet ihr selbst auch schon immer mal Sniper spielen, doch es war euch leider zu anstrengend, dann solltet ihr es euch dieses Jahr überlegen: Quickscope ist den ersten Einschätzungen nach so stark wie lange nicht mehr.

Ein neuer Clip auf Twitter vom georgischen FaZe-Spieler „Testyment“ zeigt, was man in Modern Warfare 2 mit den Reichweiten-Waffen anstellen kann. Aber seht selbst:

