Ihr wollt die besten Waffen in CoD MW2 bauen? Geht nicht – Wichtiges Feature ist aktuell kaputt

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Beispiel Unterlauf – Edge-47-Griff: Das Teil hat als Vorteile eine Verringerung der Untätigkeits-Zielstabilität und die Stabilisierung von Rückstoß. Als Nachteil muss man eine verringerte ZV-Geschwindkeit hinnehmen. Durch das Tuning lässt sich der Schwerpunkt des Aufsatzes verschieben – wollt ihr, dass die Vorteile stärker wirken, schiebt ihr an den Reglern und passt den Aufsatz nach euren Wünschen an. Mehr Vorteile heißt aber auch, dass sich die Nachteile stärker auswirken – der Malus auf ZV-Geschwindigkeit verstärkt sich ebenfalls.

Wie mächtig ist der Waffenschmied? Durch das Aufsatz-Tuning ist der Waffenschmied so mächtig wie nie in Call of Duty zuvor.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist da los? Call of Duty: Modern Warfare 2 legte einen erfolgreichen Release hin – allein auf Steam spielten im Maximum 250.000 Leute den neuen CoD-Shooter. Aber es kam auch zu einigen schwerwiegenden Problemen .

Insert

You are going to send email to