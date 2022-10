Call of Duty: Modern Warfare 2 hat das Waffen-Camo System komplett überarbeitet. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr wochenlang für eine Waffen-Tarnung grinden musstet. Gold- und Platin-Camos gibt es in MW2 schneller als noch in Vanguard oder Cold War.

Die besonderen Waffen-Camos sind für viele Spieler ein absolutes Highlight in jedem neuen Call of Duty. Bisher war dafür immer ein stundenlanger Grind nötig, doch CoD: MW2 macht es anders. Im neusten Ableger des Shooter-Franchises, müsst ihr waffenspezifische Herausforderungen abschließen, um an euer goldenes Schießeisen zu gelangen.

Zunächst einmal solltet ihr eine Waffe wählen, die euch Spaß macht. Um die Gold-Tarnung freizuschalten, werdet ihr die Knarre nämlich einige Runden lang spielen müssen. Habt ihr eine Waffe gewählt und im Waffenschmied euren Bedürfnissen angepasst, könnt ihr beginnen, auch die Optik zu verbessern.

Ihr seid euch noch unsicher, welche Waffe ihr leveln sollt? Hier findet ihr die 3 besten Waffen mit Setups für den Multiplayer.

Im Video könnt ihr euch alle Details zum neuen Waffenschmied noch einmal ansehen:

Gold, Platin, Polyatomic & Orion – So schaltet ihr alle Camos frei

Bevor ihr euch den Aufgaben für die exklusiven Waffen-Tarnungen stellen könnt, müsst ihr zunächst die 4 Herausforderungen für die Basis-Camos abschließen. Die erste Herausforderung verlangt von euch, eine gewisse Anzahl an Kills zu sammeln und ist verfügbar, sobald ihr die Waffe freigespielt habt.

Die weiteren Herausforderungen erhaltet ihr dann mit steigendem Waffen-Level. Anders als bei den Vorgängern ist es nicht nötig, bestimmte Aufsätze zu verwenden, um die Herausforderungen zu meistern. Habt ihr eine Herausforderung erfolgreich gemeistert, ist die Waffen-Camo anschließend für alle Waffen verfügbar – das geht also deutlich schneller als zum Beispiel in CoD: Vanguard.

Der Waffenschmied verursacht bei manchen Spielern Probleme. Das Aufsatz-Tuning wurde zeitweise deaktiviert – ein wichtiges Feature ist damit aktuell kaputt.

Gold-Camo freischalten

Habt ihr einmal alle Herausforderungen für die Basis-Camos gemeistert, ist es an der Zeit, sich den goldenen Anstrich für eure Waffen zu schnappen. Die Anforderungen sind dabei für jede Waffe gleich: Ihr müsst eine gewisse Anzahl an Kills erreichen (in der Regel nicht mehr als 2 oder 3), ohne dabei selbst abgeschossen zu werden. Habt ihr die Challange mit einer Waffe gemeistert, könnt ihr die Gold-Camo auf dieser spezifischen Waffe verwenden.

Platin-Camo freischalten

Habt ihr die Challenge für die Gold-Camo auf genügend Waffen gemeistert, könnt ihr euch an die Platin-Herausforderung wagen. Die Platin-Camo ist nämlich an die jeweilige Waffengattung gekoppelt. Wollt ihr die Platin-Camo für Sturmgewehre, müsst ihr zunächst eine bestimmte Anzahl an Gold-Tarnungen für Sturmgewehre freigeschaltet haben. Für jede weitere Waffengattung müsst ihr diesen Schritt wiederholen.

Polyatomic-Camo freischalten

Alle, die besonders viel Zeit in Call of Duty investieren, können sich mit den letzten beiden Waffen-Tarnungen belohnen. Wie die Gold- und Platin-Camo, müsst ihr auch für die Polyatomic-Camo eine Herausforderung abschließen, welche verfügbar wird, sobald ihr die Platin-Camo auf 51 Waffen freigespielt habt. Die Polyatomic-Tarnung ist dabei ebenfalls an die Waffengattung gekoppelt und erfordert im Vergleich zu Gold und Platin bereits wesentlich mehr Aufwand.

Orion-Camo freischalten

Wer im Multiplayer oder der Warzone 2.0, mit seiner Waffe das ultimative Statement setzen möchte, kann das mit der Orion-Camo machen. Die wird verfügbar, sobald ihr die Polyatomic-Camo für 51 Waffen freigespielt habt.

Wie findet ihr die neuen Waffen-Camos? Habt ihr die Gold-Camo für eure Lieblingswaffe bereits freigespielt? Oder ist das so gar nicht euer Ding? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euerer Meinung da.

