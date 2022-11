Eine Waffe in CoD MW2 übernimmt fast alle Aufgaben – „Beste Schrotflinte, Pistole, DMR und Sniper in einem“

Langsam aber sicher lüftet sich der Meta-Schleier in Call of Duty: Modern Warfare 2 und immer öfter erscheint eine bestimmte Waffe hinter dem Nebel: das DMR SP-R 208. Was die Waffe so stark macht und welches Setup ihr nutzen könnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Womöglich ist es auch bereits in euren Killcams aufgefallen – ein Snipergewehr ohne Visier ballert euch mit einem Treffer aus dem Bild. Und dann noch mal. Und noch mal …

Dabei handelte es sich ziemlich sicher um die SP-R 208. Das Teil randaliert kurz nach Release durch die Lobbys und sorgt für spektakuläre Kills, aber auch eine Menge Kopfschütteln, wenn man auf kürzester Entfernung davon in den Spawn geschickt wird.

Derzeit ist die SP-R eine der besten Waffen. Sie funktioniert ausgezeichnet als Quickscope-Sniper, hat ein hervorragendes „Ironsight“ (Kimme/Korn), bietet ordentliches Movement und fast das beste: Sie spielt sich bereits ohne Aufsätze sehr angenehm.

MeinMMO stellt euch das DMR kurz vor, gibt Tipps zur Anwendung und zeigt euch ein starkes Setup für die SP-R 208.

CoD MW2: SP-R 208 – Das All-in-One Sniper

Was macht die SP-R 208 so stark? Seid ihr Fan von Einzelschuss-Waffen, dann kommt derzeit nichts an der SP-R vorbei. Schon die Basis-Waffe gibt euch ein sicheres Schussgefühl und geht ziemlich schnell ins Visier – optimal für schnelle Schüsse in verwundbare Oberkörper.

Die Mischung aus guten Movement, One-Shot-Kills und einer ordentlichen Visier-Geschwindigkeit machen die SP-R kurz nach Release zu einer Allzweckwaffe:

Tweet-Übersetzung: „Irgendwie ist die SP-R die beste Schrotflinte, Pistole, DMR und Sniper in einem. Sie braucht nicht mal Aufsätze.“

Schraubt ihr doch ein paar Aufsätze ran, dann wird die SP-R zum Tier. Schon am Release-Wochenende hatten wir auf MeinMMO einen Artikel dazu, wie stark die Sniper in CoD MW2 sind – und die SP-R 208 ist die Hauptdarstellerin des Sniper-Hypes.

CoD MW2: SP-R 208 Setup

Lauf: 12,5″ Karbonlauf

Schaft: ZRL T70-Polster-Verlängerung

Laser: Corio LAZ-44 V3

Blitz: FSS ST87-Bolzen Visier: VLK 4.0-Visier oder Magazin: 10-Schuss-Magazin



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: SP-R 208 Setup

Barrel: 12.5″ Carbon Barrel

Stock: ZRL T70 Pad Extension

Laser: Corio LAZ-44 V3

Bolt: FSS ST87 Bolt Optic: VLK 4.0 or Magazine: 10 Round Mag



Beachtet dabei, dass ihr in Modern Warfare 2 nicht alle Aufsätze mit den jeweiligen Waffen freispielt. Geht auf den Aufsatz im Waffenschmied und prüft oben links, wie ihr die Aufsätze bekommt.

Für den Corio-Laser müsst ihr etwa die Sniper-Waffe MCPR-300 auf Stufe 3 bringen. Waffen-Tuning ist derzeit übrigens nicht möglich.

Versucht die SP-R auf jeden Fall erst mal ein wenig ohne Visier. Kimme und Korn sind so „clear“, dass ihr auch ohne Zoom gute Treffer landen könnt, selbst wenn Gegner weit weg sind.

Geht immer nur kurz ins Visier, drückt ab und sucht Deckung. Zielt auf den oberen Bereich des Oberkörpers, um Gegner mit einem Schuss zu erledigen. Ihr braucht dafür keine Headshots – Bauch, Arme oder Beine solltet ihr trotzdem vermeiden.

Je treffsicherer ihr seid, desto aggressiver könnt ihr mit dem Gerät vorangehen. Die Bezeichnung als „beste Schrotflinte“ ist durchaus ernstzunehmen.

In ihrem derzeitigen Zustand erscheint die SP-R 208 zu stark, wir rechnen mit einem Nerf spätestens zum Start der Season 1 am 16. November. Bis dahin dürfte das DMR weiter für Albträume sorgen – oder Hochmomente. Je nachdem, auf welcher Seite der Killcam ihr euch befindet.

Die SP-R 208 hat es folglich auch in unsere Liste mit den besten Waffen von CoD MW2 kurz nach Release geschafft. Welche Knarren stehen auf eurer Empfehlungsliste kurz nach Release? Lasst einen Kommentar zum Thema da.