Im Rahmen der Zusammenarbeit von PlayStation und Call of Duty bekommen Mitglieder von PS Plus jede Season ein exklusives Kampfpaket mit einer Handvoll kostenloser Cosmetics – nun ist das „Phantom“-Paket der Season 1 online. MeinMMO zeigt euch die Items und wie ihr ran kommt.

Call of Duty und PlayStation machen seit einigen Jahren gemeinsame Sache und bieten Spielern auf PS4 und PS5 ein paar Vorteile. Dartunter einen Boost der Waffen-XP in PlayStation-Partys oder längere Doppel-XP-Events. Das gilt für Modern Warfare 2 sowie für das kostenlose Battle Royale Warzone.

Ebenfalls mit dabei ist ein saisonales Kampfpaket – mit jeder neuen Season können sich Mitglieder von PS Plus ein kostenloses Paket mit Cosmetics einsacken und für immer behalten – Inhalte und Voraussetzungen findet ihr hier.

Den kurzen Trailer vom Kampfpaket „Phantom“ binden wir euch hier ein:

CoD MW2 & Warzone 2: Inhalte Kampfpaket Season 1 – Phantom

Was steckt im Paket? Es gibt einen Operator-Skin, 2 Waffenbaupläne und ein paar kleine Cosmetics:

Operator-Skin für Oni

MP-Waffenbauplan

Pistolenbauplan

Animierte Visitenkarte

Animiertes Emblem

Sticker

Waffentalisman

Wo kann ich die Inhalte nutzen? Ihr könnt das komplette Paket ohne Einschränkungen in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 nutzen. Ihr braucht nur ein aktives Abo bei PlayStation Plus, um die Items zu bekommen.

Mit CoD Cold War und Vanguard konntet ihr gewisse Operator nicht nutzen, die waren auf die Premium-Titel begrenzt. Aktuell gibt es eine solche Beschränkung mit MW2 und Warzone 2 nicht.

Wie bekomme ich das Paket? Startet eure PlayStation, besucht den PS Store und gebt in die Suche „Kampfpaket“ ein. Hier bekommt ihr 3 Pakete angezeigt – die jeweils letzten Pakete von Vanguard und Cold War sind ebenfalls noch verfügbar.

Im Browser oder auf dem Handy könnt ihr das Paket ebenfalls aktivieren, müsst euch vorher aber anmelden: CoD-Kampfpaket Season 1 im PS Store.

Was ist mit den anderen Plattformen? PC und Xbox gehen bei den Kampfpaketen komplett leer aus. Diese Pakete sind offenbar Teil der Kooperation zwischen Call of Duty und PlayStation – es dürfte sie noch ein paar Jahre in der Form geben.

Aktuell könnt ihr euch jedoch auch auf eine andere Weise kostenlose Cosmetics in Call of Duty besorgen: CoD MW2 & Warzone 2: Team unterstützen – Tippt auf die Fussball-WM und kassiert Geschenke