CoD MW2 & Warzone 2: Team unterstützen – Tippt auf die Fussball-WM und kassiert Geschenke

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 verschenkt Preise, wenn ihr die Spiele der Fußball-WM richtig tippt. Was dahintet steckt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist „Team unterstützen“? In Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 könnt ihr verschiedene Begegnungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar tippen. So stimmt ihr beispielsweise ab, wer bei einem Match, beispielsweise England gegen die USA, als Sieger vom Platz geht.

Solltet ihr Recht behalten oder die Partie Unentschieden ausgehen, erhaltet ihr Preise.

Tippt bis zu 6 Spiele der Fußball-WM

Auf welche Spiele kann getippt werden? Insgesamt könnt ihr auf 6 Spiele der Fußball-WM tippen, allerdings sind derzeit noch 5 der Partien gesperrt.

USA vs. England

Argentiniern vs. Mexiko

Spanien vs. Deutschland

Südkorea vs. Ghana

Kanada vs. Frankreich

Kamerun vs. Brasilien

Bis wann kann getippt werden? Bis zu 4 Stunden vor dem Anstoß könnt ihr euren Tipp für USA vs. England noch abgeben. Der Anstoß ist am 25. November um 20:00 Uhr, das Zeitfenster zum Tippen schließt um 16:00 Uhr. Es ist davon auszugehen, dass die Regelung auch für die weiteren Partien besteht.

Gewinnt Visitenkarten und Waffenskins

Was für Preise gibt es? Solltet ihr das Spiel England vs. USA richtig tippen, erhaltet ihr 10.000 XP, ein „Country-Schlachtlied“ sowie eine Visitenkarte, welche die Flagge des Landes darstellt, auf das ihr getippt habt.

Sagt ihr das Ergebnis von insgesamt 2 oder sogar vier Spielen richtig voraus, erhaltet ihr neue Waffenskins. Auch ein Unentschieden zählt dabei als richtige Vorhersage.

Solltet ihr nicht richtig tippen, könnt ihr euch trotzdem über einen Trostpreis freuen. Es gibt demnach keinen Grund, um nicht an dem Tippspiel teilzunehmen.

Wie könnt ihr tippen? Um ebenfalls einen Tipp abzugeben, müsst ihr nicht CoD MW2 besitzen. Die Teilnahme am „Team unterstützen“ geht auch in Warzone 2.

Ihr müsst lediglich im Hauptmenü von CoD MW2 und Warzone 2 nach ganz unten scrollen. Unterhalb der Reiter Moder Warfare 2, Warzone 2.0 DMZ und Warzone 2.0 Battle Royal findet ihr den Abschnitt „Modern Warfare FC“.

Dort gelangt ihr zu den Bereichen „Team unterstützen“ sowie zu dem Neymar Bundle, mit welchem ihr euren Operator als den brasilianischen Spitzenfußballer darstellen könnt. Klickt ihr auf „Team unterstützen“ sehr ihr auch schon das erste Match.

Unter dem Bereich „Regeln“, könnt ihr zudem die Belohnungen inklusive der zwei Skins für jeweils 2 oder 4 richtige Tipps einsehen.