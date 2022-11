CoD Warzone 2.0 läuft auch ohne Grafikkarte flüssig – sieht aus, als spielt ihr auf der PS2

Wenn ihr in Warzone 2, das Sturmgewehr M13B freischalten wollt, könnt ihr in unserem kurzen Video-Guide erfahren wie das funktioniert.

Vor kurzem hat der YouTube-Kanal RandomGaminginHD allerdings ein Video veröffentlicht, in dem er zeigt, wie das Battle Royal ganz ohne Grafikkarte aussieht. Der YouTuber hat knapp 500.000 Abonnenten und ist für seinen informativen Techcontent bekannt. Bereits in der Vergangenheit hat er mit anderen Spielen schon ähnliche Experimente durchgeführt.

Call of Duty: Warzone 2.0 besticht mit einer tollen Grafik. Der YouTube-Kanal RandomGaminginHD hat nun aber ein Experiment durchgeführt, wie das Battle Royal komplett ohne Grafikkarte aussehen würde und das Ergebnis ist … interessant. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

