CoD Warzone 2: Systemanforderungen als Prognose – Schafft euer PC das?

Die Systemanforderungen für Call of Duty: Warzone 2 in der Übersicht. Wie stark sollte euer System mindestens ein? Erfahrt es in der Übersicht.

Was sind das für Anforderungen? Die Systemanforderungen zeigen, wie gut euer System mindestens sein sollte, damit ihr Warzone 2 darauf flüssig spielen könnt.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Daten von den Entwicklern. Darum orientieren wir uns an dem, was das Modern Warfare 2 an Hardware voraussetzt. Sobald wir die offiziellen Informationen haben, aktualisieren wir die Anforderungen für euch.

PC-Anforderungen von CPU, Grafikkarte und mehr

Minium (1080p, 60 FPS, Grafik: Low) Empfohlen (1080p, 60 FPS, Grafik: High) Betriebssystem Windows 10 64 Bit (neustes Update) Windows 10 64 Bit (neustes Update) oder

Windows 11 64 Bit (neustes Update) Prozessor Intel Core i3-6100, i5-2500K oder

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-6600K / i7-4770 oder

AMD Ryzen 5 1400 Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 960 oder

AMD Radeon RX 470 Nvidia GeForce GTX 1060 oder

AMD Radeon RX 580 Videospeicher 2 GB 4 GB Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM Sound DirectX kompatibel DirectX kompatibel

Anforderungen für Kompetitiv und Ultra

Kompetitiv (für hohe FPS) Ultra (4K und hohe FPS) Betriebssystem Windows 10 64 Bit (neustes Update) oder Windows 11 64 Bit (neustes Update) Windows 10 64 Bit (neustes Update)oder

Windows 11 64 Bit (neustes Update) Prozessor Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 1800X Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 9 3900X Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060TI oder AMD Radeon RX 5700XT Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800XT Videospeicher 8 GB 10 GB Arbeitsspeicher 16 GB RAM 16 GB RAM Sound DirectX kompatibel DirectX kompatibel

Für welche Plattformen erscheint Warzone 2? Das neue Warzone 2.0 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Steam und Battle.Net).