Call of Duty: Warzone 2.0 ist die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Battle-Royale-Games und erscheint am 16. November kostenlos für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf dem PC (Steam & Battle.net-Launcher). Die wichtigsten Infos zum Release und den Inhalten sammelt MeinMMO in dieser schnellen Übersicht.

Call of Duty: Warzone erschien 2020 als Erweiterung zu CoD MW 2019 und sorgte für einen regelrechten CoD-Hype. Nie hatte das Franchise so viele Spieler auf den Konsolen und dem PC.

Logischer Schritt: eine Fortsetzung – Warzone 2.0 erscheint am 16. November zusammen mit der Season 1 von Modern Warfare 2.

Allerdings wird die neue Warzone einiges anders machen. Was ihr zu den Neuerungen wissen müsst und wie es mit dem Release und dem Download aussieht, zeigen wir euch hier in der schnellen Übersicht.

CoD Warzone 2.0: Release, Uhrzeit & Download

Wann startet Warzone 2.0? Am 16. November gehts los, eine offizielle Uhrzeit steht noch aus. Es gab jedoch einen Leak im Zusammenhang mit dem Release von Diablo 4 – demnach startet Warzone 2.0 um 19 Uhr unserer Zeit.

Ist Warzone 2.0 kostenlos? Das neue Battle Royale ist wieder Free2Play. Aktuell ist noch nicht ganz klar, ob ihr PS Plus oder Xbox Live zum Zocken braucht. Benötigt ihr etwa kein PS Plus, könnten 25 Cent im PlayStation-Store anfallen, wie bei der ersten Warzone.

Wie groß ist der Download? Das lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Die Daten sind zu einem Großteil schon im Spiel, ihr könnt die Map Al Mazrah sogar in CoD MW2 erkunden. Hier fehlen aber noch viele Texturen.

Habt ihr CoD MW2 nicht gekauft / geladen, braucht ihr sicher um die 70 GB. Ansonsten ist ein Download von 10 bis 20 GB denkbar.

Brauche ich CoD MW2 unbedingt, um Warzone 2.0 zu spielen?

Gibt es einen Preload? Ja, ihr könnt die nötigen Daten bereits vor dem offiziellen Start runterladen. Nach dem aktuellen Stand ist das jedoch nur möglich, wenn ihr Modern Warfare 2 gekauft habt.

Wie funktioniert das mit CoD MW2? Warzone 2.0 ist eine Erweiterung zu Modern Warfare 2 und ihr startet das Spiel über den Launcher von MW2 – genau wie bei Warzone 1. Ihr könnt euch dann wieder entscheiden, welche Spielteile ihr auf eure Platte ziehen wollt und welche nicht.

Außerdem hängen die Fortschrittssysteme der beiden CoDs wieder zusammen. Ihr levelt euren Account, die Waffen und den Battle Pass in beiden Spielen. Später kommt auch Warzone: Mobile dazu.

CoD Warzone 2.0: Spielprinzip & Map Al Mazrah

Was ist Warzone für ein Spiel? Warzone bedient sich beim altbekannten Battle-Royale-Prinzip und wirft euch mit über 100 Spielern auf eine große Map. Das Spielfeld wird mit der Zeit immer kleiner, bis es zu einem großen Finale kommt – nur das letzte überlebende Team gewinnt.

Was bietet es noch? Neben dem Battle Royale gibt es einen DMZ-Modus. Damit geht CoD in den Markt der Extraction-Shooter und versucht sich an einem Spielprinzip wie bei Escape from Tarkov. Ihr werdet auf einer Map ausgesetzt, kämpft gegen Spieler und NPCs und lasst euch dann wieder extrahieren – wenn ihr es überlebt habt.

Wie sieht die Map aus? Die neue Map nennt sich Al Mazrah und bietet ein Wüsten-Setting:

CoD Warzone 2.0: Änderungen/Neuerungen zur alten Warzone

Was ändert sich im Vergleich zur ersten Warzone? Durch die überarbeitete Engine gibt es bereits grundsätzlich Änderungen – Warzone 2.0 spielt sich wie Modern Warfare 2. Doch auch absehen davon gibt es einige Anpassungen bei den Mechaniken:

Keine oder andere Loadout-Drops

Eigene Waffen über Kauf-Stationen

Keine Perks zum Start

Neuer Koop-Gulag

Überarbeitete Spielfeldkreis-Mechaniken

Annäherungs-Chat

MW2-Movement

Mehr NPCs

Wasser und Fahrzeuge

Was ist mit meinen Cosmetics? Warzone 2.0 startet mit einem komplett leeren Inventar. Alle Cosmetics von Warzone 1 bleiben auch dort.

Das war eine Übersicht der wichtigsten Infos zu Warzone 2.0. Habt ihr Fragen oder Meinungen zum neuen Battle Royale, dann lasst einen Kommentar zum Thema da.

