In Call of Duty Modern Warfare 2 könnt ihr nicht nur eure Waffen in der Waffenschmiede anpassen und einfärben, sondern auch euren Clantag. Wir zeigen euch einen Trick, wie ihr ihn bunter gestalten könnt.

Was ist ein Clantag? Der Clantag ist eine kleine kosmetische und vor allem einordnende Info für Spieler in CoD. Mit ihm können nämlich Spieler anderen Spielern zeigen, zu welchem Clan sie gehören. Dieses Tag sitzt dann neben eurem Nickname in eckigen Klammern und kann von jedem Spieler begutachtet werden.

Das ist jedoch nicht genug, denn Fans haben herausgefunden, wie sie den Clantag einfärben können, um so ihre Clanbezeichnung in bunten Farben darstellen zu können. Wir zeigen euch, wie dieser Trick geht.

So könnt ihr euren Clantag und Usernamen einfärben

Was benötige ich für das einfärben? Um euren Clantag einzufärben, benötigt ihr lediglich eine Tastatur und eine Maus.

Wie geht der Trick? Um Farbe in euer Clantag zu bringen, müsst erstmal eure Baracke in Modern Warfare 2 öffnen. Diese könnt ihr ansteuern, wenn ihr eurer Menüfenster öffnet und dann auf den Reiter eures Dienstgrades wechselt. Dort angekommen habt ihr dann die Wahl viele verschiedene Dinge anzupassen, darunter auch euren Clantag.

In der neuen Baracke könnt ihr Zugriff auf eure Vitrine, der Visitenkarte, dem Emblem und eurem Clantag haben

Nun müsst ihr den Menüpunkt „Clantag Bearbeiten“ ansteuern und öffnen. Jetzt öffnet sich das Bearbeitungsfenster und ihr könnt euren Clantag eingeben, doch jetzt kommt der Trick. Ihr beginnt euren Clantag mit einem Pfeil nach oben gerichtet „^“ und einer darauffolgenden Zahl zwischen 1 und 8. Danach könnt ihr euren Clantag vervollständigen und abspeichern.

Beachtet, dass sich dadurch auch die Farbe eures Usernamens ändern wird. Möchtet ihr die Farbe nicht mehr haben, könnt ihr den Pfeil sowie die Zahl löschen und alles wird wieder wie vorher.

Wie funktioniert das auf der PS5 und Xbox? Um auch auf euren Konsolen euren Account mit coolen Farben auszustatten, müsst ihr eine Maus und eine Tastatur anschließen. Mit der Maus wählt ihr dann „Clantag Bearbeiten“ aus und tippt dann mit eurer Tastatur den von uns aufgelisteten Code ein.

Welche Farben gibt es? Es gibt viele verschiedene Farben, je nachdem welche Zahl ihr vor dem nach oben gerichteten Pfeil auswählt. Folgende Farben sind auswählbar:

^1 – Orange

^2 – Grün

^3 – Gelb

^4 – Dunkelblau

^5 – Hellblau

^6 – Pink

^7 – Weiß

^8 – Hellblau

Das waren alle wichtigen Informationen zum Einfärben eures Clantags. Falls ihr weitere Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen.

