So killt ihr den nervigsten Fenster-Camper in CoD MW2 ohne Probleme

Spieler auf Reddit zeigen in einem kurzen Clip, wie ihr in Call of Duty: Modern Warfare 2 einen der miesesten Camp-Spots ohne Probleme leer räumt. Ihr braucht nur ein Wurfmesser und ein gemeines Grinsen auf den Lippen.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 kann es sich für euch lohnen, etwas langsamer vorzugehen. Altbekannte Movement-Tricks sind schwächer als früher, viele Aktionen dauern länger – MW2 geht beim Tempo an vielen Stellen etwas runter.

Manche Spieler übertreiben es jedoch mit ihrem stationären Spielstil – bewegen sich nur etwas mehr als Ketchup aus dem Kühlschrank. Das Maximum der Gefühle sind kaum wahrnehmbare Bewegungen von einer Seite eines Raumes in die andere.

Diese miesen Camper, im CoD-Sprech neuerdings „Sentinels“ genannt, haben dabei kurz nach Release einen König – der Gegner, der auf der Map „Al Bagra Fortress“ immer im Fenster über dem großen Hof sitzt. Doch mit einem kleinen Trick erledigt ihr den Feind da oben ganz einfach.

Am 16. November steht übrigens der Start von Warzone 2.0 an. Wir binden euch ein kurzes Übersichts-Video ein:

CoD MW2: Fenster-Camper einfach löschen

Wie erledige ich den Camper? Auf Reddit gibt es einen Clip, der zeigt, wie ihr vom Platz mit der Statue am Herrschafts-Punkt „C“ den Camper locker erledigt:

Stellt euch dafür an den Mülleimer am Kartenrand in der Nähe der Statue. Schaut nun ungefähr Richtung Fenster und ein wenig nach oben. Werft euer Wurfmesser genau durch den gezeigten Punkt zwischen den Palmen.

Wir haben euch dafür ein paar Screenshots eingebunden:

Hier sitzt der Camper. Hier stellt ihr euch hin. Hier werft ihr euer Messer durch. Quelle: Reddit

Am besten funktioniert der Trick, wenn ihr mit Team-Kameraden unterwegs seid – einer sagt an, ob der Camper seine Zelte im Fenster aufgeschlagen hat und dann kommt das Messer.

Solo ist das aber ebenfalls sehr hilfreich, wenn ihr frisch von dem Fenster-Camper erwischt wurdet. Denn oftmals spawnt man genau in dieser Ecke und ihr könnt fast direkt Rache nehmen.

Im Thread auf Reddit wird der Tipp gefeiert und viele User fordern mehr solcher Hinweise. Habt ihr auch solche Tricks am Start oder andere Gameplay-Hinweise zu Modern Warfare 2? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

