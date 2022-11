Wenn ihr eure Waffen in CoD MW2 möglichst schnell aufleveln wollt, haben wir für euch 3 hilfreiche Tipps in einem kurzen Video erstellt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Einige Spieler sind nämlich skeptisch, was die Season-Inhalte angeht: Keine neue 6vs6-Map für CoD MW2 in Season 1 – Spieler fürchten um den Support vom Multiplayer-Modus

Bei „Modern Warfare FC“ handelt es sich um Cosmetic-Bundles, die zeitversetzt erscheinen, aber vor der Mid-Season bereits in das Spiel kommen. Die Fußballstars Neymar, Pogba und Messi sind dann als Operator in MW2 und Warzone 2 zu finden.

Wollt ihr mehr Details zum Content, findet ihr mehr Infos in unserem großen Special zur Season 1 . So wurde etwa der Battle Pass überarbeitet und orientiert sich am System von Fortnite .

Season 1 und der Battle Pass von Call of Duty: Modern Warfare 2 starten am 16. November um 19 Uhr. Eine schnelle Übersicht mit den Inhalten und weiterführenden Links stellen wir euch hier auf MeinMMO zusammen.

