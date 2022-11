Weil alle in CoD MW2 denselben Leveltrick nutzen, explodieren bald meine Ohren!

Waffen-Leveln ist besonders zum Start eines neuen CoD-Spiels die Hauptbeschäftigung vieler Spieler. In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es einen Trick, mit dem man ganz nebenbei viele XP sammelt. MeinMMO-Autor Maik Schneider fühlt sich deswegen manchmal wie in einem Lärmbelästigungs-Simulator.

Tricks zum schnelleren Waffen-Leveln in Call of Duty sind gern gesehen. Jedes Jahr gibt es einen anderen Kniff, eine andere Methode, um das eigene Arsenal schnell auf Max-Level zu bringen.

Im neuen Modern Warfare 2 war es erst der Invasion-Modus, auf den sich alle gestürzt haben – zum Gegner-Spawn durchkämpfen und hier die NPCs erledigen, die in dem großen Team-Deathmatch durch die Gegend flanieren.

Allerdings spielt man dann monotones Zweck-Gameplay, nur unterbrochen durch nervige echte Spieler, die meine Stellung räumen. Während ich ein obszönes Fluchwort durch die Lippen presse, bin ich schon wieder auf dem Weg zurück zur Position und das Ganze wiederholt sich – nerv.

Zum Glück gibt es da ja noch die Täuschgranate – eine taktische Granate, die Waffenfeuer imitiert. Es stellte sich heraus, dass man mit den Dingern massig extra Waffen-XP farmen kann, wenn man sie regelmäßig an Orte wirft, an denen viele Gegner down gehen.

Weil aber so gut wie jeder aktuell diesen Trick verwendet, hören sich manche Matches ungefähr so an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Eigentlich war der Sound in Call of Duty mal echt wichtig. Dadurch konnte man Gegner bereits wahrnehmen, ohne sie zu sehen. Wir haben sogar einen Settings-Guide für lautere Schritte auf MeinMMO.

Im Moment wünsche ich mir aber einfach etwas Ruhe. Es knallt, faucht und feuert an allen Ecken. Klar, CoD ist ein Kriegsspiel und ich bin es gewohnt, dass andauernd irgendwas in die Luft fliegt und es überall rumballert.

Aber die Täuschgranaten heben das auf eine ganze neue Belästigungs-Stufe. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Ohren explodieren.

Besonders motivierte Exemplare bleiben gern mal 20 Sekunden aktiv, spielen dabei Geräusche von beinahe allen automatischen Waffenklassen und geben den Sound so aus, dass das Geballer quasi aus jeder Richtung kommen könnte.

Ich bin der Erste, der solche Tricks benutzt, weitererzählt und feiert. Aber die Täuschgranate macht mich gerade irre. Aber meine Waffen-Level sehen dafür schon hervorragend aus … .

Der Trick ist gut, aber meine Gameplay-Erfahrung wird dadurch aktuell etwas eingetrübt – könnt ihr euch an ähnliche Situationen erinnern, vielleicht auch in anderen Spieler als Call of Duty? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr euch jetzt mehr Leveltricks reinziehen, dann haben wir hier für euch einen Guide: CoD MW2: Waffen schnell leveln – Tipps für maximale Waffen-Stufen