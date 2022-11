CoD MW2 & Warzone 2 ändern ihren Battle Pass – Picken sich das beste Feature von Fortnite raus

Call of Duty besaß mit der Einführung des Battle Passes ein lineares System. Ihr seid aufgestiegen und konnten so pro Stufe Items erspielen. Nun wird sich mit Modern Warfare 2 und Warzone 2 das System ändern und dieses erinnert stark an Fortnite.

Was wird sich ändern? Wer seit Modern Warfare (2019) und Warzone dabei ist, weiß, dass der Battle Pass linear freigeschaltet wurde. Spieler konnten sich durch 100 Stufen nacheinander durchkämpfen und mussten so Zeit investieren, bis sie ihr Wunschitem ergattern konnten. Abkürzungen gab es nicht und Stufen konnte man ohne Echtgeld auch nicht überspringen.

Mit Season 1 in MW2 und Warzone 2 sollen Spieler jedoch jetzt mehr Kontroller darüber erhalten, was im Battle Pass freigeschaltet wird. Sollte euch nun ein Item besonders gefallen, müsst ihr nicht warten, bis ihr eine bestimmte Stufe erlangt habt. Ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr etwas freischaltet und wir zeigen euch wie das funktioniert.

Ihr könnt entscheiden, was ihr freischalten wollt

Woher stammt das System? Das System existierte schon in Fortnite und das seit dem 08. Juni 2021 in Season 7 Chapter 2. Spieler können seither in Form von Battle-Pass-Sternen ihre Wunschitems frühzeitig freischalten. Nun soll das gleiche System auch in MW2 und Warzone 2 implementiert werden.

Wie funktioniert das neue System? Das neue System für den CoD-Battle-Pass soll nahezu identisch wie das von Fortnite funktionieren. So wird es aufgebaut sein:

Eure BP-Übersicht ist nun keine lineare Linie mehr, sondern eine Map mit verschiedenen Sektoren Jede Map wird 20 Sektoren besitzen Jeder Sektor besitzt insgesamt 5 Items, die man freischalten kann



Im Grunde eine Ansammlung vieler Items, die in Gruppen gesteckt werden.

Sektoren können freigespielt werden, indem man sogenannte „Battle Token Tier Skips“ erlangt Diese werden womöglich durch das Aufsteigen eurer Level erlangt.

Battle Token Tier Skips werden dann dazu benutzt, benachbarte Sektoren freizuschalten oder Items in schon freigespielten Sektoren zu kaufen.

Durch dieses neue System sollen Spieler eine bessere Chance erlangen, die Items freizuspielen, die sie auch wirklich wollen. Mehr Freiheiten und weniger Zwang für den Grind.

Gibt es einen Haken? Das BP-System in Fortnite ist nicht so uneingeschränkt, wie Epic Games es präsentiert hat. Spieler können die Dinge freischalten, die sie in Fortnite wollen, doch nur zu einem bestimmten Grad. In Fortnite sind die Sektoren, wie sie für MW2 genannt werden, in Seiten aufgeteilt.

Wenn man nun auf Seite 6 einen Skin haben möchte, geht das nicht, obwohl man die nötigen Battle Pass Sterne besitzt. Man muss zuerst eine gewisse Zahl an Items vorher schon erspielt haben, bevor man dann weitere Seiten und Items freischalten kann. Im Grunde bietet das System mehr Freiheit ja, doch um in Fortnite den Stufe 100 Skin zu erlangen muss man auch am Ende Stufe 100 erlangt haben.

Im Grunde ist diese Freiheit in kleinere Restriktionen verstrickt und wir glauben, dass CoD das auch so übernehmen wird, um euch dennoch länger an sich zu binden.

Glaubt ihr, das neue System des Battle Passes ist besser und endlich das, was CoD gebraucht hat? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

