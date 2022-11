Spieler meckern über Release-Zustand von CoD MW2 – „Spiel für 70 Dollar entpuppt sich als Beta für ein Free2Play-BR“

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist mit großem Erfolg gestartet. Doch der Release-Zustand kommt bei vielen Spieler nicht gut an. Teilweise wird der Shooter als „Beta“ bezeichnet, weil viele Standard-Features fehlen, die in den letzten Jahren immer direkt dabei waren.

Was für ein Release: Call of Duty: Modern Warfare 2 pulverisiert den alten Spieler-Rekord zur Veröffentlichung eines CoD-Premium-Titels. Man konnte 40 % mehr Spieler zum Release anlocken als jemals zuvor.

Was ist das Problem? Der Erfolg blieb nicht ohne Folgen: Besonders das erste Wochenende nach Release waren die Server wacklig und Abstürze an der Tagesordnung. Das funktioniert mittlerweile alles besser und der Fokus wandert auf den Content zum Release.

Denn es gibt viele erfahrene Spieler, die mit dem Zustand von CoD MW2 in der aktuellen Pre-Season unzufrieden sind. Es fehlen Features, die eigentlich zum Standard-Repertoire jedes CoD-Titels gehörten – ob zum Release oder am Ende des Lebenszyklus.

CoD MW2 zum Release – Spieler nennen es „Beta“

Mit Blick auf das große Battle Royale Warzone 2.0, das als Free2Play-Erweiterung für CoD MW2 kommt, gehen sogar einige so weit und bezeichnen Modern Warfare 2 nach Release als Beta für Warzone:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

„Das Spiel, das ich für 70 Dollar gekauft habe, entpuppt sich als Beta für ein Free2Play-BR“ – titelt Reddit-User „r4bb1th0l3z“ und trifft damit einen Nerv. Nach nur 11 Stunden steht der Post bei rund 2.800 Upvotes und über 450 Kommentaren (Stand: 11.11.22 – 11:15 Uhr).

Bereits ein paar Tage vorher sprach „thecloudbruh“ in einem anderen Thread über Features, die in CoD MW2 nach dem Release fehlen – obwohl sie normalerweise immer direkt zum Start dabei sind (via reddit.com):

Hardcore-Modus

Baracken

Herausforderungen

Visitenkarten

Embleme

Leaderboards

Anpassbares Fadenkreuz

Beim Thread-Ersteller thecloudbruh ist die Enttäuschung förmlich zu spüren. Er titelt: „Ich liebe das Gameplay. Aber der Zustand des Spiels ist inakzeptabel“. Es sagt sogar, er sei süchtig nach CoD – er braucht das als „Flucht“ in seinem Leben.

Auch dieser Thread sammelte mehr als 400 Kommentare – und viele sind sich einig darüber, dass der Zustand in Pre-Season derzeit ihre Kritik wert sei.

Kommt das alles noch ins Spiel? Ja, mit dem Start der Season 1 dürfte sich die Lage etwas entspannen. Hardcore kommt ins Spiel, Statistiken sind auch bald einsehbar und unzählige freispielbare Objekte abseits der Waffen-Tarnungen sind ebenfalls über das neue Prestige-System in Planung.

Wie steht ihr zum Thema? Season 1 startet am 16. November und die Pre-Season lauft dann ungefähr 3 Wochen. Ist es in Ordnung, wenn gewohnte Kern-Features zum Release fehlen, dafür ein Fokus auf die Performance gelegt wird? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr euch jetzt über die Inhalte der Season 1 informieren, findet ihr hier unsere große Übersicht: CoD MW2: Season 1 bringt mehr neuen Content als jemals zuvor – Start, Battle Pass, Warzone 2.0