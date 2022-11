CoD MW2: Zwei kleine Pfeile im Multiplayer erhöhen eure Chancen auf den Sieg, ihr müsst nur auf sie achten

Im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 geht es gerne mal hektisch zu, da kommt einem eigentlich jede Hilfe gerade recht. Zwei kleine Pfeile helfen euch dabei, Gegner zu lokalisieren, werden aber gerne von Spielern übersehen. MeinMMO erklärt, worauf ihr achten müsst.

Was sind das für Pfeile? Die orangen Pfeile sind Teil des HUDs, also des Head-up-Displays. Am oberen Rand eures Bildschirms findet ihr einen Kompass, der eure Blickrichtung wiedergibt. Links und rechts davon können manchmal die zwei orangen Pfeile auftauchen.

Doch was bedeuten die Pfeile? Die Pfeile sind Indikatoren für Gegner, die sich außerhalb eueres Blickfeldes befinden. Sie tauchen immer dann auf, wenn Feinde ihre Waffe abfeuern.

Wie kann man die Informationen nutzen? Die Pfeile sind leicht zu übersehen, die Informationen, die sie transportieren, sind aber umso wertvoller. Sie können euch dabei helfen, Gegner frühzeitig zu lokalisieren. So könnt ihr euch optimal auf das nächste Feuergefecht vorbereiten, indem ihr zum Beispiel eure Position ändert oder rechtzeitig nachladet.

Gleichzeitig könnt ihr mithilfe dieser Informationen gefährlichen Situationen leichter ausweichen und euch neu formieren oder aber den taktischen Rückzug antreten. Bei Call of Duty solltet ihr euch aber nicht nur auf eure Augen verlassen. Oft könnt ihr Feinde hören, lange bevor sie sichtbar werden: Mit diesen Audio-Einstellungen hört ihr eure Gegner schon von Weitem.

Im Trailer seht ihr die ganze Action, die der Modern Warfare 2 Multiplayer und die Warzone 2.0 zu bieten haben.

FoV vergrößern und Feinde früher wahrnehmen

Wie kann man Feinde früher wahrnehmen? Grundsätzlich gilt: Je früher ihr Gegner identifiziert, desto schneller könnt ihr auf die Gefahren reagieren. Hier können schon Bruchteile von Sekunden entscheidend sein.

Die orangen Pfeile können euch helfen, Gegner zu lokalisieren, die sich außerhalb eures Blickfelds befinden. Doch schon bevor ihr ein Match betretet, könnt ihr Einstellungen am Blickfeld vornehmen, um eure Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Wie passt man die FoV an? In den Einstellungen könnt ihr Änderungen an eurem Field of View vornehmen. Ein größeres FoV lässt euch mehr vom Spielgeschehen wahrnehmen, bedeutet im Gegenzug aber auch ein wenig mehr Arbeit für eure Grafikkarte. Ein optimaler Wert für das Field of View liegt deshalb zwischen 100 und 120, standardmäßig ist ein Wert von 80 eingestellt. Hier könnt ihr ruhig ein wenig experimentieren.

Wenn euer Spiel bei einem Wert von 120 ruckelt, dann korrigiert die Zahl einfach ein bisschen nach unten. Selbst bei den leistungsstärksten Systemen kann es nämlich gelegentlich zu Abstürzen kommen. Hier sind 11 Tipps, wie ihr Crashes in CoD MW2 auf dem PC fixen könnt.

Am Beispiel von CoD: Vanguard sieht man, wie sich die Änderungen des Sichtfelds auswirken.

Wie man auf dem Bild erkennen kann, wird das Sichtfeld mit den entsprechenden Einstellungen deutlich größer. So könnt ihr Feinde, die euch flankieren wollen, wesentlich leichter ausmachen. Zusammen mit den orangen Pfeilen seid ihr so bestens für euer nächstes Gefecht gewappnet.

Sind euch die orangen Pfeile schon aufgefallen? Findet ihr sie hilfreich oder lenken sie nur ab? Habt ihr sowieso ständig ein UAV in der Luft und wisst jederzeit über die Position eurer Gegner Bescheid? Lasst uns gerne einen Kommentar dar.

Ihr habt Lust bekommen, alle eure Einstellungen bei Call of Duty: Modern Warfare 2 zu optimieren? Hier sind 10 Settings, die euch in CoD MW2 direkt besser machen.