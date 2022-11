Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wie bereits bei früheren „Call of Duty“-Teilen haben PlayStation-Spieler erneut einen Vorteil. Welcher das ist, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

Warum sollte ich meine Grafik-Einstellungen überhaupt anpassen? Im Vergleich zum PC, bei dem die Performance an die Spezifikationen eurer Hardware gekoppelt ist, ist Call of Duty: Modern Warfare 2 für die PS5 grundsätzlich schon ziemlich optimiert.

Ob ihr L1/L2 und R1/R2 wirklich vertauschen wollt, hängt stark von eurer eigenen Präferenz ab. Manche namhafte Profis, wie beispielsweise JGOD, empfehlen dies jedoch, da ihr so mit den Zeigefingern schneller an den vorderen Tasten seid.

Wieso sollte ich die Controller-Einstellungen anpassen? So immersiv das Spielen mit der großartigen Vibration und dem Trigger-Effekt des DualSense auch sein mag: im knallharten Multiplayer-Modus, in dem es um Sekundenbruchteile geht, sind diese leider eher hinderlich.

Wie kann ich meine Einstellungen anpassen? Um in die Einstellungen für CoD: Modern Warfare 2 zu kommen, müsst ihr die Options-Taste eures DualSense drücken und euch anschließend per R1 auf den Einstellungen-Tab mit Zahnrad-Symbol bewegen.

In den gnadenlosen Multiplayer-Schlachten des hochgelobten Call of Duty: Modern Warfare 2 entscheiden häufig Millisekunden über Leben und Tod.

Beim knallharten Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2 zählen oft Sekundenbruchteile. Damit ihr aber trotzdem bestens für die hitzigen Gefechte gewappnet seid, liefern wir euch in diesem Artikel die besten Settings für den Shooter auf der PS5 oder PS4 .

Insert

You are going to send email to