Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019.

Nehmt auch gerne an unserer Umfrage teil und zeigt, wie ihr den neusten Ableger des beliebten Franchises findet: Wie gefällt euch Call of Duty Modern Warfare 2?

Wie ist euer Eindruck? Habt ihr Call of Duty: Modern Warfare 2 schon gespielt und euch einen eigenen Eindruck über den Shooter verschafft? Konnte euch der Titel bislang überzeugen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wie schnitt der Vorgänger ab? Im Vergleich zu dem bislang letzten Call of Duty, dem 2021 veröffentlichten CoD: Vanguard, schneidet CoD MW2 richtig gut ab. Der während des Zweiten Weltkrieges spielende Shooter kam weder bei den Kritikern auf Metacritic noch bei den Usern gut an.

Generell sei das Gameplay unterhaltsam und biete auch durch die verschiedenen sowie die kommenden Inhalte die Möglichkeit, viele Stunden in dem Shooter zu verbringen. Als Kritikpunkt werden vor allem technischen Probleme und einige Spielfehler genannt, die aber in Zukunft seitens der Entwickler behoben werden könnten.

Mit Call of Duty: Modern Warfare 2 hat die beliebte Shooter-Reihe einen neuen Ableger und den Nachfolger des 2019 veröffentlichten Modern Warfare erhalten. Dazu passend spielt CoD MW2 in einem modernen Setting und liefert neben zahlreichen Multiplayer-Modi auch eine Kampagne.

