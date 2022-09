Das neue CoD: Modern Warfare 2 hat einen „Battlefield-Modus“ und Spieler loben: „Fühlt sich an wie ein Upgrade“

In der Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 stehen verschiedene Modi zur Verfügung, die Spieler testen können. Einer dieser Modi passt eigentlich so gar nicht ins klassische CoD, kommt aber gut an.

Was ist das für ein Modus? Bodenkrieg (engl. „Ground War“) ist so etwas wie eine große Version von dem, was ihr aus CoD normalerweise kennt. 32 Spieler pro Team treten auf riesigen Maps gegeneinander an – insgesamt also 64 Spieler.

Ziel ist ein klassischer Herrschafts-Sieg mit verschiedenen Punkten, die es einzunehmen gilt. Es gibt sogar Fahrzeuge, fliegende Gefährte und Panzer, mit denen ihr euch über die Karte bewegen könnt.

Ground War war schon ein neuer Modus in Modern Warfare 2019 und wirkte damals wie der Ansatz, den Dauer-Konkurrenten der CoD-Franchise, Battlefield, ins Spiel zu bringen. Jetzt, im neuen Modern Warfare 2, gibt es ein paar Verbesserungen zum bekannten Modus.

Was ist anders als früher? Es ist etwa möglich, Gegner und Fahrzeuge zu „spotten“, wie es auch schon in Battlefield der Fall ist. Außerdem sind Helikopter nun tatsächliche Objekte, die man betreten kann. Die Maps selbst sind größer und zugänglicher.

Dazu kommen die allgemeinen Veränderungen, die Modern Warfare 2 mit sich bringt, etwa das Fehlen von Slide Cancelling.

Alles in allem sorgt das dafür, dass der Bodenkrieg aktuell gut bei Spielern ankommt, die den Modus in der aktuell laufenden Beta testen.

Hier seht ihr den Trailer zur Beta:

„Wie ein altes Battlefield ohne Zerstörung“

Das sagen Spieler zum neuen Bodenkrieg: In einem Thread auf reddit diskutieren etliche Fans über die Vorzüge des neuen Ground War. Es kommen Vergleiche mit Battlefield auf. Mit dem Meme: „Look at me, I’m the Battlefield now“ wird dem Shooter von EA sogar der Rang abgesprochen.

Die Meinung zu Ground War ist größtenteils positiv. Es kommen etwa Kommentare wie: „Fühlt sich an wie ein altes Battlefield ohne Zerstörung. Gefällt mir wirklich!“ (via reddit). Es gibt aber auch Kritik, dass der Bodenkrieg nicht per se besser sei als Battlefield allgemein.

Bei vielen Spielern steckt aber noch der katastrophale Launch vom neusten Battlefield 2042 in den Köpfen. Ein Nutzer erklärt deswegen auf den Kommentar, dass Battlefield noch immer besser sei:

[Battlefield] war viel besser, aber seit 2042 spiele ich lieber Ground War in Modern Warfare 2. Ich meine, Battlefield V und alle Vorgänger waren besser als beide. Aber 2042 war so ein Tiefschlag, dass sich Bodenkrieg wie Balsam anfühlt. SG-17 via reddit

Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Bodenkrieg machen wollt, könnt ihr in der Open Beta jetzt noch kostenlos das neue Modern Warfare 2 testen.

Die Beta von Modern Warfare 2 kommt gut an, aber einige Dinge stören die Spieler: „Das ist wie 2019“

Die Entwickler von Battlefield geben sich derweil Mühe, Battlefield 2042 zu dem Spiel zu machen, welches sich die Fans gewünscht haben. Es wird stetig daran gearbeitet und seit Season 2 soll es laut Spielern sogar wieder richtig gut sein.

Die Community ist aber auch der Ansicht, dass ein wenig Konkurrenz für Call of Duty gesund sei, damit es sich die Spiele in ihrem Bereich des Shooter-Genres nicht zu gemütlich machen. Der Chef von EA, dem Publisher der Battlefield-Reihe, sieht das aber anscheinend anders:

Klingt so, als würde der EA-Chef am liebsten Call of Duty exklusiv auf der Xbox sehen wollen