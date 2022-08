Battlefield 2042 kann mit Season 2 endlich wieder Spieler begeistern: „Viel besser als beim Launch, lohnt sich jetzt zu spielen“

Seit dem 30. August 2022 läuft Season 2 „Master of Arms“ in Battlefield 2042. Nachdem das Spiel zunächst keinen guten Start hingelegt hatte und viel Kritik ernten musste, äußert sich die Community zunehmend wieder positiver zum Game. Auch die Spielerzahlen auf Steam befinden sich aktuell im Anstieg.

Die 2. Season in Battlefield 2042 brachte einige neue Inhalte für die Spieler, wie eine neue Map oder einen zusätzlichen Spezialisten. Seit dem 30. August 2022 läuft sie unter dem Motto: „Master of Arms“.

Aktuell steigen die Spielerzahlen auf Steam und es gibt inzwischen erste positive Reaktionen in der Community, die sich im Gegensatz zum Launch nun wieder begeistert zu Battlefield 2042 äußern.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zur 2. Season in Battlefield 2042:

Das sagen die Spieler zum Start von Season 2

Was sagen die Spieler auf Steam zu Battlefield 2042? Die kürzlichen Rezensionen liefern einen Einblick, in die aktuelle Meinungslage der Battlefield 2042-Spieler auf Steam. Seit dem 30. August 2022 wurden 222 Rezensionen abgegeben. Davon waren 57 % positiv (via steam, Stand: 31.08.2022).

In den positiven Rezensionen meinen mehrere Spieler, dass das Spiel jetzt besser sei und sich das Spiel inzwischen wieder lohne. So auch rjhess6, der schreibt: „Viel besser als beim Launch, lohnt sich jetzt zu spielen“.

Weiterhin wird Battlefield 2042 jedoch auch von Spielern bemängelt. Goldschlange meint: „An sich ein geiles Game, würde es nur nicht ständig abstürzen, das ist echt doof“. Hier nennen die Spieler technische Probleme als Kritik oder mögen Battlefield 2042 als Ganzes nicht.

Wie sind die aktuellen Spielerzahlen auf Steam? Blickt man auf Steam-Analyse-Webseiten, wie steamcharts.com, so gab es vor kurzem einen ordentlichen Aufschwung der Spielerzahlen auf Steam.

Auch auf der Seite steamdb lässt sich der aktuelle Aufwärts-Trend erkennen. Deutlich sieht man den Peak am 30. August 2022 mit 17.064 Spielern auf Steam. Dieser flachte später wieder etwas ab. Die Spielerzahl ist momentan aber immer noch etwas höher, als vor dem Release der 2. Season in Battlefield 2042.

Hier haben wir euch den Graphen der Seite steamdb eingefügt:

Geht es jetzt so weiter in Battlefield 2042? Man muss aber auch anmerken, dass der Aufschwung der Spielerzahlen, sowie die positiven Kommentare sofort nach dem Release der 2. Season nur einen ersten Blick in die Community zulassen. Jedoch ist noch nicht absehbar, ob der Trend weiterhin nach oben geht. Dafür ist die Season 2 noch zu neu.

Dennoch scheinen die Neuerungen unter vielen Spielern gut anzukommen und liefern die Möglichkeit, dass es um Battlefield 2042 in Zukunft wieder etwas besser bestellt sein könnte.

Was ist neu in Season 2 von Battlefield 2042? Die neue Season „Master of Arms“ brachte den Spielern einige Neuerungen: Zum einen gab es die neue Map, mit dem Titel „Gestrandet“, und den ehemaligen Waffenhändler Charlie Crawford als Spezialisten.

Zum anderen wurde das Arsenal um drei neue Schusswaffen (AM40, Avancys, PF51) und die Erschütterungsgranate ergänzt. Auch können die Spieler nun mit zwei neuen Fahrzeugen (EBLC-RAM & Polaris RZR) durch die Gegend düsen.

Wie denkt ihr, wird es mit Battlefield 2042 weitergehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

