Das Video kündigt an: Season 2 beginnt bald und mehr Infos dazu sollen im Laufe des Monats folgen. Aktuell arbeiten die Entwickler von Battelfield 2042 an Season 3 und darüber hinaus.

Die Spezialisten bekommen in Season 2 und 3 ein visuelle Makeover und weitere Verbesserung in ihrer Stimme, Körperhaltung und Mimik.

Wie wird das Klassen-System zurückkommen? Eine Änderung ist die Rückkehr zum Klassen-System in Battlefield 2042. Die Spezialisten von Battlefield 2042 werden in Season 3 den vier verschiedenen Gruppen zugeteilt.

Dass Battlefield 2042 beim Release ein großes Sorgenkind der Reihe war, weiß mittlerweile jeder. Nun wurde auf YouTube ein Entwicklerupdate veröffentlicht und einige Änderungen im Spiel bekannt gegeben (via YouTube ). Zu den Änderungen gehört die Rückkehr zum altbekannten Klassen-System, was sich viele Spieler gewünscht hatten.

