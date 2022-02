EA äußert sich jetzt offiziell zu der Katastrophe, die Battlefield 2042 darstellt – Das sagen sie

Wie geht es nun weiter? Trotz des schwierigen Starts will EA weiter ins Franchise investieren. Wilson sagt dazu in der Konferenz: „Wir verpflichten uns dazu, das volle Potential dieses Spiel auszuschöpfen und wir verpflichten uns unseren Battlefield-Fans. Wir haben bereits eine Reihe von großen Updates ins Spiel gebracht und es gibt noch mehr zu tun.“

Bei den neuen Features entschied man sich etwa dazu, die gewohnten Klassen in Battlefield 2042 durch Operator mit besonderen Fähigkeiten zu ersetzen – was jedoch nicht gut ankam. Außerdem kritisierten Spieler etwa Entscheidungen wie die Entfernung von klassischen Scoreboards.

Der technische Zustand war zuweilen so schlecht, dass selbst Cheat-Anbieter einen Rückzug gemacht haben . Ihre Cheats könnten so einfach nicht funktionieren. Wir haben bei MeinMMO den technischen Zustand bereits in unserem Test bemängelt:

Was war das Problem mit Battlefield 2042? Die von Wilson angesprochenen Probleme sind seit Release im Spiel zu finden. Spieler haben etwa Probleme, überhaupt in Runden zu kommen oder finden schwere Bugs, die das Spielen unmöglich machen .

Wir starteten mit einer starken Stabilität. Aber als mehr Spieler ins Spiel eintauchten, wurde klar, dass wir unerwartete Leistungs-Probleme hatten, die wir uns ansehen müssen. Einige der Design-Entscheidungen kamen nicht gut bei jedem in der Community an.

Insert

You are going to send email to