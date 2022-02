Battlefield 2042 verschiebt 1. Season auf den Sommer, verrät Details zum nächsten Update

Was soll die Season dann bringen? Genaue Infos gibt es dazu nicht, doch DICE gibt einen Einblick in die generellen Inhalte der Seasons. Insgesamt sollen vier Seasons innerhalb eines Jahres erscheinen. Diese enthalten:

EA künidgte schließlich einige neue Updates an, die diese Probleme angehen sollen. Doch eigentlich wollte Battlefield 2042 die Spieler mit Seasons, Battle Passes und Events bei Laune halten. Davon war dann aber in den letzten Wochen nahezu nichts zu hören.

In einer Ankündigung hat DICE bestätigt, dass sich die 1. Season von Battlefield 2042 bis in den Sommer verschiebt. Außerdem gab es erste Infos zum Update, das noch im März kommen soll. MeinMMO fasst die wichtigsten Infos für euch zusammen.

