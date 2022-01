Fan von Battlefield 2042 spielt 300 Stunden für 10 Skins – „Ist alles okay bei dir?“

Das Aufleveln in Battlefield 2042 ist sehr zeitintensiv. Ein Spieler von Battlefield 2042 hat trotzdem den letzten Skin für alle 10 Spezialisten im Spiel freigeschaltet. Diese Aufgabe ist so nervig, dass sich andere Fans um den Spieler Sorgen machen.

In Battlefield 2042 gibt für alle Waffen, Fahrzeuge und Spezialisten ein Meisterschafts-System. Mit diesem kann man spezielle Skins freischalten, sobald man Tier 1 (auch T1 genannt) erreicht. Aktuell sind 10 dieser T1-Skins für Spezialisten verfügbar – einer für jeden der 10 Spezialisten, die aktuell im Spiel sind.

Ein User auf reddit mit dem Namen “geometriceccentric” hat jetzt alle T1-Skins freigeschaltet. Dafür hat er nach eigener Aussage etwa 300 Stunden gespielt. Das sind etwa 4 Stunden durchschnittliche Spielzeit täglich seit dem Early Access am 12. November.

geometriceccentric hat hier zielgerichtet grinden müssen, um alle Skins freizuschalten. Denn diese schaltet man über die Meisterschafts-Level frei, die man nicht mit allen Spezialisten einfach so bekommt.

Wie schaltet man diese Skins frei? Die T1-Skins schaltet ihr frei, indem ihr Meisterschaft 40 mit einem Spezialisten erreicht. Die Meisterschaft-Level in Battlefield 2042 sind vergleichbar mit einer Mischung aus den Camo-Challenges und dem Prestige-System in Call Of Duty.

Ihr müsst für jeden Spezialisten eine spezielle Aufgabe erfüllen, um aufzuleveln. Diese Aufgaben gehen bis Meisterschaft 40, womit ihr T1 mit einem Spezialisten erreicht habt. Dort schaltet ihr den Skin mit dem Namen ‘1. Stufe’ frei und somit auch den aktuell letzten verfügbaren Skins für den Spezialisten.

Diese Aufgaben hängen mit den Fähigkeiten des Spezialisten zusammen. Um zum Beispiel mit Sundance Meisterschaft 40 zu erreichen, müsst ihr 1.200 Kills und Assist mit Sundances Smart-Sprengstoff sammeln.

Ihr könnt auch über Meisterschaft 40 hinaus weiter diese Herausforderungen erfüllen. So schaltet ihr weitere Meisterschafts-Level frei. Mit denen könnt ihr aber ausschließlich prahlen – zusätzliche Skins gibt es nach Level 40 keine mehr.

Andere Spieler zeigen sich hämisch und besorgt

Battlefield 2042 ist aktuell sehr unbeliebt in der Community ist – über Weihnachten hatte es sogar kurzfristig weniger Spieler als der Vorgänger Battlefield V. Auch das Aufleveln der Meisterschaft kann sehr schwierig und zeitintensiv sein. Deshalb haben sich mehrere User in dem reddit-Thread wechselweise über den Spieler lustig gemacht, sich besorgt gezeigt und nachgehakt, ob alles in Ordnung sei.

minderaser will mehr sehen: “Hey Freundchen, du hast noch einige Fahrzeuge, Gadgets und Waffen zu meistern!” (via reddit)

btdAscended fragt: “Hast du einen Job? WTF” (via reddit)

Romji ist erstaunt und besorgt: “Glückwunsch und wow, das ist Ernst. Bitte kümmere dich um eine gute Spiel/Leben-Balance” (via reddit)

Sirwhoblah fragt: “Warum würdest du dich selbst so foltern wollen?” (via reddit)

NaughtyNaughtyMod bietet Hilfe an: “Ist alles okay bei dir? Du kannst mit mir reden.” (via reddit)

Gleich mehrere User schreiben: “Mein Beileid”

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Überraschender Spezialist war die schwierigste Aufgabe

Auf die Frage, welcher Skin am schwierigsten zum Freischalten war, hatte der Spieler eine überraschende Antwort:

Sundance sei trotz großer Beliebtheit bei den Spielern die schwierigste Aufgabe für geometriceccentric gewesen. Andere Spieler empfehlen, für Sundance Durchbruch zu spielen und in Spielergruppen reinzufliegen – das sei eine Qual, aber die effizienteste Methode (via reddit). Auch Irish war für den Grinder eine schwierige Aufgabe.

Überraschend einfach hingegen sollen dagegen Falck, Mackay, Angel, Rao und Dozer gewesen sein.

Ob es sich lohnt, diese Arbeit selbst reinzustecken, bleibt euch überlassen. Der Spieler meinte allerdings, dass er entgegen der negativen Stimmung, die allgemein herrscht, Spaß mit dem Spiel hat.

Wie geht es euch? Habt ihr bereits T1-Skins freigeschaltet? Oder seht ihr den Sinn darin nicht? Findet ihr die Skins überhaupt hübsch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

