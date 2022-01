Fan-Modus war in Battlefield 2042 schon zu Release beliebt, jetzt ist er als Event im Spiel

Der Modus wurde von Fans in Battlefield Portal erstellt, in dem Spieler sich austoben und eigene Regeln erstellen können. In diesem Fall ist der Urheber der Spieler StoneMountain64, allerdings entstanden solche Zombie-Modi schon direkt zu Release.

Was ist das für ein Modus? In Zombie Survival spielt ihr im Koop aus 4 Spielern gegen KI-Gegner. Der Clou ist, dass die Gegner „Zombies“ sind, die nur mit Messern herumlaufen. Das macht es euch leichter, euch gegen sie zu wehren.

