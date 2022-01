Battlefield 2042 hat einen schweren Stand, viele Entscheidungen scheinen bei den Fans nicht gut anzukommen. Eine davon war, den beliebtesten Modus Rush zu entfernen. Das wurde nun rückgängig gemacht und sorgt für Freude – und Spott.

Das ist die Situation:

Im Dezember 2021 wurde der Spielmodus Rush erstmals in Battlefield 2042 gebracht und kam sofort gut an. Er war aber nur kurze Zeit im Spiel.

Am 7. Januar 2022 wurde Rush wieder entfernt – oder eher ersetzt durch andere Modi. Fans waren daraufhin recht sauer.

Jetzt, am 13. Januar, kehrt Rush zurück. Die Spieler freut’s, aber ein wenig Spott über die Entscheidung können sich viele nicht verkneifen.

Was ist das für ein Modus? In Rush spielt ihr eine kleinere Version des riesigen All-Out Warfare von Battlefield 2042. Statt mit 128 bzw. 64 Spieler, finden sich hier nur 32 Spieler (16 pro Seite) auf verkleinerten Maps wieder. Rush ist schon seit vielen Jahren und Teilen in Battlefield vorhanden.

Der Modus kam deswegen so gut an, weil die Größe der Maps schon vor Release kritisiert wurde. Die Karten seien zu groß, es passiere zu wenig, selbst mit vielen Spielern. Rush bietet mehr Action, denn der Platz ist begrenzt. Selbst mit weniger Spielern fühlen die Fans sich hier wohler.

Battlefield 2042 streicht Rush – Aber nur für eine Woche

So reagieren die Fans: An sich freuen sich die meisten Spieler über diese Entscheidung. Schon als Rush das erste Mal verschwinden sollte, wurde der Modus verlängert, weil er so gut angekommen ist.

Auf Twitter heißt es deswegen nun etwa von JerichoFive: „Was für ein guter Move, um den Leuten zu zeigen, dass ihr ja wirklich zuhört. Battlefield WIRD gut werden.“ Allerdings müssen sich die Macher und Publisher auch Spott anhören.

So heißt es etwa an mehreren Stellen, dass EA wenigstens dazu stehen könne, einen Fehler gemacht zu haben. Man sei glücklich über die Rückkehr, aber könne nicht nachvollziehen, warum Rush überhaupt erst entfernt wurde. Das kritisiert etwa der Shooter-Experte Sua.

Die Stimmung wendete sich in den vergangenen Wochen ohnehin immer stärker gegen das Spiel. Besonders die Aussage eines Entwicklers, die Erwartungen der Fans seien „brutal“, führte zu einem wahren Shitstorm. Der wuchs so stark, dass selbst reddit überlegte, dichtzumachen:

Kritik an Battlefield 2042 eskaliert nach Entwickler-Post – Subreddit droht mit Schließung

Wie steht es um Battlefield 2042? Das Spiel kämpft noch immer mit Problemen. Features funktionieren nicht richtig oder Texturen fehlen. Die Kritik am technischen Zustand ist so groß, dass Steam sich dazu entschieden hat, die Käufe entgegen der Refund-Politik zu erstatten.

Ironischerweise sorgen die technischen Probleme dafür, dass Battlefield 2042 mit genau einer Plage weniger Schwierigkeiten hat als andere Shooter: mit Cheatern. Denn angeblich sorgen die Bugs des Spiels dafür, dass Cheats nicht richtig funktionieren, weswegen ein Anbieter schon das Handtuch geworfen hat:

Battlefield 2042 läuft offenbar so mies, dass selbst Cheat-Anbieter aufgeben