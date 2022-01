Battlefield 2042 streicht den beliebtesten Modus: „Verrückt, wie man ein Spiel so schnell ruiniert“

Schon seit Release bekommt Battlefield 2042 viel Kritik ab. Ein neuer Modus hat jedoch viele Fans beruhigt. Nun ist er wieder verschwunden und der Ärger darüber ist groß.

Was ist das für ein Modus? „Rush“ war eine Art Event-Modus in Battlefield 2042 und vor allem für PC, PS5 und Xbox Series X|S interessant. Denn statt der großen Schlachten mit 128 Spielern, wurde die Größe der Matches hier auf 32 verringert – 16 pro Team.

Dazu waren die Maps deutlich kleiner und entsprachen nur einem Ausschnitt der Karten von Battlefield 2042. Das angreifende Team versucht dort, einzelne Sektoren einzunehmen. Gelingt das nicht in der vorgegebenen Zeit, gewinnen die Verteidiger.



Der Modus ist dadurch deutlich schneller als der klassische All-Out Warfare. Erstmals tauchte Rush in Bad Company 2 auf und ist seitdem ein Fan-Liebling.

Warum war der Modus so beliebt? In Battlefield 2042 umgeht Rush zwei der größten Probleme, welche Fans seit Release mit dem Spiel haben:

Da die Runden schneller abliefen und auch schneller zu Ende waren, konnten Spieler in Rush vor allem ihre Waffen schnell leveln. So gut wie alles an Rush hat den Spielern gefallen, so lange es im Spiel war:

„Verrückt, wie man ein Spiel so schnell ruiniert“

Warum wurde Rush entfernt? Einen genauen Grund hat EA nicht verraten. Der Modus sollte von vorn herein nur zeitlich begrenzt sein, aber die Fans hofften dennoch, dass sie länger spielen können. Schließlich wurde Rush schon einmal verlängert und kurz darauf erschien sogar ein 64-Spieler-Modus, welcher ebenfalls für Begeisterung sorgte.

DICE hat mit Rush und einigen anderen Maßnahmen gezeigt, dass sie die Kritik der Spieler durchaus hören. Vor allem deswegen stößt es nun auf Unverständnis, warum Rush entfernt wurde. MeinMMO fragte bei EA nach einem Statement, eine Antwort steht jedoch noch aus.

Der Community Manager von EA und Battlefield 2042, Kevin Johnson, erklärt unterdessen, dass Rush nicht vollständig verschwunden ist. Stattdessen sei der Modus nun für einige Monate oder Wochen in Portal spielbar, jedoch in Form von „Rush of Ages“. Hier sollen die Rush-Modi alter Teile spielbar sein. Aktuell ist Bad Company 2 an der Reihe und der Modus selbst soll später wiederkehren.

So reagieren die Fans: Die Reaktion auf die Entfernung ist nahezu durchweg negativ. Niemand kann so recht verstehen, warum man den Modus entfernt, der „als einziges Spaß gemacht hat“. In einer Diskussion auf reddit beschweren sich die Fans massenhaft.

Unter den freundlicheren Formulierungen finden sich Aussagen wie: „Verrückt, wie man ein Spiel so schnell ruiniert“ oder der zynische Vorwurf, DICE versuche sich an einem Speedrun, Battlefield 2042 zu killen. Auch Beleidigungen lassen sich finden, wobei wohl recht vieles schon moderiert wurde.

Auch Rush of Ages sei kein Ersatz für den alten Modus. Schließlich bekäme man in Portal keine oder nur begrenzt Erfahrung. Damit ist ein großer Vorteil von Rush in 2042 verschwunden. Denn Leveln dauert lang und ist aufwendig. Die Fans wollen den Modus zurück.

Mit über 12.000 Upvotes ist das Verschwinden von Rush das mit Abstand größte Thema im subreddit aktuell. Kurz zuvor sorgte ein Spieler für Aufmerksamkeit, der mit eiserner Ausdauer alle Spezialisten gemeistert hat:

