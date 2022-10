CoD MW2 kämpft mit Abstürzen – Deaktiviert jetzt ein Feature, weil es wohl zu Problemen führt

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Während der fehlende Hardcore-Modus oder die Vorteile für PlayStation-Spieler nicht so gut ankommen, sorgt das veränderte Movement und die Rückkehr der Nuke für positive Reaktionen. Wenn ihr einen genaueren Blick in die Stimmungslage nach Release werfen wollt, hat euch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider die 3 besten und die 3 miesesten Dinge der ersten Spieler-Tests zusammengefasst.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was unternehmen die Entwickler? In einem Statement auf Twitter hat Infinity Ward, das Entwicklerstudio hinter CoD MW2, die Deaktivierung des „Attachment Tunings“ bekannt gegeben. Dieses führt wohl zu Problemen und könnte für die Abstürze des Shooters mitverantwortlich sein.

Was ist die Kritik zu MW2? Call of Duty: Modern Warfare 2 feierte vergangene Woche seinen offiziellen Release und das Franchise seine Rückkehr auf Steam, nachdem es 2017 nach der Veröffentlichung von World War 2 von der Plattform verschwand.

Insert

You are going to send email to