Brauche ich CoD MW2 unbedingt, um Warzone 2.0 zu spielen?

Die Warzone 2.0 feiert bald ihren Release und mit ihr die Eröffnung der neuen Map „Al Mazrah“. Viele Spieler fragen sich jedoch, ob man Call of Duty: Modern Warfare 2 braucht, um Warzone 2.0 zu spielen. Wir geben euch die Antwort darauf.

Braucht man MW2 für Warzone 2.0? Nein, ihr werdet Modern Warfare 2 nicht für Warzone 2.0 kaufen müssen.

Bei beiden Titeln handelt es sich tatsächlich um zwei Spiele, die sich viele verschiedene Systeme nur teilen. Warzone 2.0 bleibt wie sein Vorgänger kostenlos für alle Spieler.

Trotz dessen sollte man nicht außer Acht lassen, dass es sich lohnen könnte, MW2 doch zu erwerben. Es lassen sich dadurch Vorteile und Dinge ergattern, die Spieler ohne MW2 nicht bekommen. Wir zeigen euch deshalb, ob es etwas bringt MW2 zu erwerben oder ob ihr lieber doch euer Geld sparen solltet.

Hier nochmal der Trailer zum Multiplayer von MW2 und Warzone 2.0:

Was bringt Warzone 2.0 mit MW2?

Die wohl wichtigsten Vorteile, um Modern Warfare 2 zu erwerben, sind vor allem:

Neues Movement, sowie Mechaniken und Ausrüstungen früher kennenlernen

Der vorzeitige Download von Warzone 2.0

Das frühe Aufleveln eurer Waffen in der Waffenschmiede 2.0

Die Freischaltung zahlreicher MW2-spezifischer Operatoren

Es sind aber vor allem die Waffen, die Spieler in Modern Warfare 2 vorzeitig schon aufleveln können. So lässt sich der Grind um die Aufsätze minimieren, damit Spieler gleich nach Release ihre besten Setups von MW2 auch in Warzone übertragen können.

Wer jedoch mit mehr Auswahl im Bereich der Operator starten möchte, könnte sich der Kauf von MW2 auch lohnen. Shooter-Fans erhalten dadurch eine Vielzahl an Persönlichkeiten, die sie im Laufe der Kampagne, im Multiplayer und des Koop-Modus freischalten können. Diese werden auch im Battle Royal vorhanden sein, aber ihr könnt sie dort nicht freispielen.

Als kleinen Bonus könnt ihr sogar ein besseres Gefühl zum Thema Movement, den Ausrüstungen sowie den Kämpfen erlangen. Der neue MW2-Teil besitzt zusammen mit Warzone 2.0 dieselben Neuerungen. Dadurch könnt ihr im Vorfeld schon üben und so neuen Spielern in der Warzone einen Schritt voraus sein.

Was bringt Warzone 2.0 ohne MW2?

Ohne Modern Warfare 2 startet ihr bei null. Ihr werdet alle Waffen durch Plattformen freischalten müssen und könnt nur mit einer Handvoll Operatoren durchstarten. Sollte euch das jedoch nichts ausmachen, könnt ihr so euer Geld sparen.

Nicht jeder Spieler braucht jeden Operator. In der Schlacht nimmt man sowieso einen funktionierenden Soldaten, erwirbt vielleicht noch einen guten Skin und stürzt sich so ins Getümmel. Seid ihr also kein Sammler oder ein Fan, der alle Items benötigt, müsst ihr nicht zwingend Modern Warfare 2 erwerben.

Ihr erhaltet auch ohne MW2 trotz dessen vollen Zugang zur Warzone 2.0 sowie auch zum neuen Waffenschmied, dem Battle Pass und dessen neue Waffen.

Lohnt sich MW2 für Warzone 2.0?

Modern Warfare 2 lohnt sich vor allem für die Spieler, die entweder Lust auf eine spannende Story haben oder den klassischen CoD-Multiplayer und den Koop genießen wollen.

Solltet ihr jedoch unsicher sein, etwas zu verpassen, wenn ihr MW2 nicht kauft, dann können wir euch versichern, dass es sich hierbei nur um Operatoren handelt, die ihr verpasst.

Alle weiteren Waffen aus MW2 könnt ihr auch in Warzone 2.0 erspielen und aufleveln. Dazu müsst ihr keinen Cent bezahlen.

Sollte sich jedoch das Jucken in euren Fingern verschlimmern, so wartet lieber auf einen Sale in eurem Store und kauft dann MW2. In den letzten Jahren kam der erste Rabatt meist um die Weihnachtszeit.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich, ob sich der Kauf von Modern Warfare 2 für Warzone 2.0 lohnt. Ihr könnt gerne noch eure Meinung in unserer Umfrage dalassen und abstimmen, welches CoD das Beste ist.