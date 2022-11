Keine neue 6vs6-Map für CoD MW2 in Season 1 – Spieler fürchten um den Support vom Multiplayer-Modus

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Möchtet ihr euch jetzt lieber über den Release von Warzone 2 informieren, findet ihr hier alle Infos zum neuen Battle Royale: CoD Warzone 2.0 startet am 16. November – Alle wichtigen Infos in 3 Minuten

Allerdings wird in der Diskussion komplett ausgeblendet, dass alle Vorgänger-Titel in der Liste am Ende ihres Lebenszyklus auf mindestens 25 6vs6-Maps kamen und damit ähnlich viele der sogenannten „Core-Maps“ beinhalteten:

Aus diesem Blickwinkel bietet MW2 sogar noch weniger „neuen“ Content als Vanguard – denn Vanguard hatte eine komplett neue Map in Season 1, während MW2 jetzt mit zwei Maps kommt, die Spieler bereits seit Jahren kennen – Shipment und Shoot House. Es gibt also keine neuen Maps.

Was hat es mit dem Roadmap-Vergleich auf sich? Der Thread auf Reddit ( via reddit.com ) stellt den angekündigten Multiplayer-Content der jeweils ersten Season der letzten 4 Jahren gegenüber.

Ein weiterer sehr beliebter Kommentar mit 1.100 Upvotes trifft ebenfalls den Nerv: „Multiplayer heutzutage = Warzone-Waffen aufleveln in Shoot the Ship“. Damit ist eine Playlist gemeint, die aus den eher kleineren Maps Shipment und Shoot House besteht. Hier gibt es schnelle Action für viele Erfahrungspunkte .

Die Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht an und Spieler vergleichen die ersten Season-Roadmaps der letzten Jahre. Einige fürchten daher einen unterdurchschnittlichen Support für den Multiplayer des neusten CoD – besonders Warzone 2 gilt als Sündenbock.

