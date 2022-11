Wenn ihr eure Waffen in CoD MW2 möglichst schnell aufleveln wollt, haben wir für euch 3 hilfreiche Tipps in einem kurzen Video erstellt.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Mit Call of Duty: Warzone 2 startet das kostenlose Battle Royale in eine neue Generation. Viele Dinge haben sich geändert, selbst die einzigartigen Mechaniken der alten Warzone wurden überarbeitet.

Öffnet den Launcher und prüft eure Favoritenliste. Es ist gut möglich, dass ihr hier das neue Symbol von Warzone 2 bereits in der Liste habt. Falls nicht, drückt auf das „+“ in der Leiste und fügt das Spiel hinzu. Jetzt könnt ihr „WZ2.0 vorinstallieren“.

Öffnet Steam, geht oben rechts in die Suchleiste und sucht nach „warzone 2“. So kommt ihr auf die Produktseite und könnt die neue Warzone eurer Bibliothek hinzufügen.

Geht in den PS-Store und sucht nach „modern warfare 2“. Rechts neben der Schaltfläche für „Kaufen“ oder „Download“ seht ihr eine Schaltfläche mit 3 Punkten. Drückt auf die Punkte und wählt „Call of Duty: Warzone 2“ aus. Auf dem nächsten Screen lässt sich Warzone 2 runterladen.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der Preload ist bereits online, die einzelnen Download-Größen auf den unterschiedlichen Plattformen sind bekannt. MeinMMO zeigt euch deshalb hier in der schnellen Übersicht, was ihr zum Download wissen müsst:

Am 16. November erscheint Call of Duty: Warzone 2 – das neue, kostenlose Battle Royale von CoD.

Hier erfahrt ihr alles zum Download von Call of Duty: Warzone 2 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, dem Battle.net-Launcher und Steam. Der Preload ist bereits online und MeinMMO zeigt euch, wie ihr den Download startet.

Insert

You are going to send email to