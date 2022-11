CoD Warzone 2: Laut euch ist das beste Sturmgewehr eine 11 Jahre alte Waffe

Wir haben euch in einer Umfrage zu Call of Duty: Warzone 2 gefragt, welches das beste Sturmgewehr ist. Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist überraschend. Wir zeigen euch euren Favoriten und was ihn so besonders macht.

Wie verliefen die Ergebnisse? Zur Auswahl standen alle 9 Sturmgewehre. Insgesamt haben 1.287 User an unserer Umfrage teilgenommen (Stand. 30. November). Wir zeigen euch nun alle Ergebnisse der Umfrage und erklären euch, warum das Ergebnis so überraschend ist:

Platz 9: M16 – 19 Stimmen

Platz 8: Kastov 545 – 22 Stimmen

Platz 7: Kastov 762 – 97 Stimmen

Platz 6: Lachmann-556 – 104 Stimmen

Platz 5: STB 556 – 117 Stimmen

Platz 4: M13B – 127 Stimmen

Platz 3: Kastov-74U – 143 Stimmen

Platz 2: M4 – 310 Stimmen

Platz 1: TAQ-56 – 348 Stimmen

TAQ-56 überholt das Einsteiger-Sturmgewehr

Unsere Umfrage bezog sich auf das beste Sturmgewehr in Warzone 2. Es musste also berücksichtigt werden, welches Gewehr auch in weiten Entfernungen effektiv und vor allem zielsicher ist. Das überraschende ist jedoch, dass hier vor allem ein eher schlechteres Gewehr das Rennen gemacht hat.

M4 wird der TAQ-56 gegenübergestellt und gewinnt das Rennen mit besseren Stats

Die M4 ist dafür bekannt nicht nur als eine der besten Sturmgewehre zu gelten, sondern ihr könnt dieses auch gleich zu Beginn ausrüsten und verbessern. Zusätzlich besitzt die M4 bessere Grundwerte als die TAQ-56 und dennoch habt ihr euch gegen die M4 entschieden.

Spieler, die MW3 gezockt haben, werden die TAQ-56 wie ihre Westentasche kennen. Das Gewehr ähnelt stark der SCAR-L und spielt sich auch genau so. Vor 11 Jahren war die SCAR-L eine sehr solide Wahl im Multiplayer-Modus. Sie konnte sehr weite Strecken abdecken und war überaus stabil. Sehr gute Voraussetzungen, die auch das Gewehr in Warzone 2 mit sich bringt.

Zusätzlich besitzt die TAQ-56 eine geringere Feuerrate als die M4, was dafür sorgt, dass der Rückstoß besser kontrolliert werden kann. Falls ihr also nach einem wuchtigen Gewehr mit starker Stabilität und verheerendem Schaden sucht, seid ihr bei der neuen SCAR-L sehr gut aufgehoben.

Das waren die besten Sturmgewehre, die ihr auserkoren habt. Wie findet ihr die TAQ-56? Seid ihr auch der Meinung, dass es sich hierbei um das bessere Gewehr handelt? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Falls ihr eine Waffenliste mit allen Meta-Waffen für Warzone 2 sucht, haben wir für euch das richtige: