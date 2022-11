Der mieseste Glitch in der Geschichte von Warzone ist zurück – Garantiert Spielern einfache Siege

In Call of Duty: Warzone 2 treiben aktuell eine handvoll Glitches und Bugs ihr Unwesen. Die Entwickler haben mittlerweile eingegriffen und einen Glitch im Modus DMZ generft, sodass er für Spieler unattraktiv wurde. Aber ein neuer Exploit betrifft die Warzone und der ist verdammt mies.

Was ist das für ein Exploit? Durch einen Glitch ist es einigen Spielern gelungen, in der Warzone die Haltbarkeit ihrer Gasmasken zu erhöhen. Damit können sie beliebig lange in der Gefahrenzone bleiben – das Gas fügt ihnen keinen Schaden zu.

Spieler, die diesen Exploit nutzen, können sich an einer beliebigen Stelle in der Gaswolke verstecken. Ihre Gasmaske hält für mehrere Minuten und das Gas macht allen anderen Spielern früher oder später den Gar aus. Spieler, die diesen Exploit nutzen, gewinnen also ohne eigenes Zutun.

Ist der Exploit neu? Nein, dieser Exploit ist eigentlich ein alter Bekannter. So gab es bereits in der ersten Warzone von Call of Duty (2019) einen ähnlichen Bug. Damals mussten die Entwickler gleich mehrere Male eingreifen, bis sie den Fehler unter Kontrolle hatten. Es ist jedoch das erste Mal, dass dieser Fehler auch in Warzone 2 auftritt. Offenbar konnten Spieler diesen Exploit jetzt sowohl im Solo-, als auch Gruppenspiel replizieren.

Wie häufig treten diese Glitches auf? In den letzten Tagen haben sich die Berichte über Glitches und Exploits in Warzone 2 gehäuft. So gab es Aufträge, die Spieler mit viel zu viel Erfahrungspunkten belohnten. Andere Spieler haben es geschafft, im Modus DMZ große Summen an Cash zu generieren.

Wir haben bereits über einen Exploit berichtet, der den Spielern enorm viele Erfahrungspunkte einbrachte: Beliebter XP-Glitch wurde generft, doch Spieler finden neuen Weg sich schnell zu leveln.

Wir stellen hier nicht genau wie, wie der Exploit funktioniert. Sollten Spieler diese nutzen, besteht immer die Gefahr, dass dies eine Accountstrafe nach sich zieht. Unter Umständen könnt ihr sogar gebannt werden.

Bugs und Probleme zum Start

Wie reagiert Infinity Ward? Der Gasmasken-Glitch ist für die Warzone extrem schädlich. Nutzt ein Spieler in eurem Match diesen Exploit, seid ihr praktisch machtlos und könnt die Runde auf legitime Weise nicht mehr gewinnen. Für die Warzone ist das ein echtes Problem und deshalb sollte die Behebung des Exploits bei Activison ganz oben auf der Agenda stehen.

Viele Spieler sind aktuell mit der Update-Politik von Call of Duty unzufrieden. Sie bemängeln die Kommunikation der Entwickler. Häufig werden nämlich Dinge am Battle Royal geändert, ohne dass die Entwickler dies mitteilen.

Was kritisieren die Spieler? Es gibt teils hitzige Diskussionen in der Community, ob die Macher von CoD die richtigen Prioritäten setzen würden.

Demnach würden nur solche Fehler entfernt, die dafür sorgen, dass Spieler weniger Zeit in den Waffen-Grind investieren müssen. Dev-Errors, andere Abstürze und der Gasmasken-Glitch hingegen wären den Entwicklern zwar hinlänglich bekannt, doch es würde zu lange dauern, bis sie endlich behoben werden.

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wurdet ihr bereits Opfer des Gasmasken-Glitch oder eines anderen gamebreaking Exploits? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

Trotz all der Aufregung um dieses Thema, gibt es auch Momente, welche die Communit zum Lachen bringen: Millionen feiern die „Backstreet Boys“ in Warzone 2 – Selbst Call of Duty antwortet: „Klingt identisch“