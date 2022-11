CoD Warzone 2: Beliebter XP-Glitch wurde generft, doch Spieler finden neuen Weg sich schnell zu leveln

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der Reddit-User AManForThePeople geht sogar ein Schritt weiter und meint, dass die Entwickler die Spieler für Stunden an ihr Spiel binden wollen. Mit solchen Tricks reduziert sich der Grind und somit auch der Zwang weiter in Warzone 2 zu bleiben, um seine Waffen zu leveln.

Als die Entwickler davon Wind bekamen, wurde der Glitch in wenigen Tagen so abgeschwächt, dass er sich nicht mehr rentiert, doch Spieler lassen sich nicht unterkriegen. Sie haben schon andere Wege, um sich Waffen hochzuspielen.

Was war das für ein Glitch? In Call of Duty Warzone 2 sind viele Spieler auf der Suche nach den besten Wegen, um ihre Waffen zu leveln . Dabei wird nicht nur auf herkömmliche Tricks, wie das Werfen von Täuschgranaten zurückgegriffen, sondern auch der Gebrauch von Glitches.

In Call of Duty: Warzone 2 können Spieler im DMZ-Modus mit einem leichten Glitch nicht nur viele Dollar verdienen, sondern auch nebenbei ihre Waffe aufleveln. Das haben die Entwickler bemerkt und nerften den Trick, doch die Fans finden anderen Wege um sich zu leveln.

