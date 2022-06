Call of Duty: Warzone hat für Season 4 eine neue Map angekündigt: Fortune’s Keep. Die Karte wurde mittlerweile komplett enthüllt und Spieler rätseln, wie viel Fläche die Map bietet und ob sie das beliebte Rebirth Island verdrängt.

Wie sieht die neue Map aus? Am 22. Juni könnte Season 4 in Call of Duty: Warzone mit einer neuen Map starten. Nach einer kleinen Schnitzeljagd auf Twitter wurde die Karte am Abend des 13. Juni vollständig enthüllt:

Insgesamt finden sich 12 benannte „Points of Interest“ (PoI) auf der Karte. Als größtes Gebäude steht ein Anwesen am PoI „Keep“ im Norden, das von vielen Häusern umgeben ist. Im Westen sorgt eine Stadt für viel Schutz und im Osten bei „Winery“ sind eher offene Gebiete zu finden.

Aktuell wird viel darüber spekuliert, wie groß die Karte ist. Als offizielle Infos von Call of Duty haben wir aktuell nur:

Es ist eine „Resurgence“-Map

Sie kommt in Season 4

Der Hinweis auf die „Resurgence“-Map sorgt für Spekulationen, dass Fortune’s Keep die Insel Rebirth Island aus dem Spiel kickt. Die Insel gilt als sehr beliebt und als erste Hinweise auf die neue Map auftauchten, waren viele Spieler direkt besorgt.

Von Call of Duty gab es dazu bisher keine konkrete Aussage.

Derweil versuchen Spieler herauszufinden, wie groß die Karte denn nun eigentlich ist im Vergleich zu Rebirth Island.

Rebirth Island – Bald Geschichte?

So hat der Warzone-Experte „JGOD“ in einem YouTube-Video versucht, die Größen anhand der 500-Fuß-Quadranten zu bestimmen. Er kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Quadranten nicht sonderlich exakt sind.

Nach einem Vergleich der Gebäude und Straßen hat er folgendes Bild erstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Fortune’s Keep scheint nach ersten Erkenntnissen größer zu sein als Rebirth Island. Aktuell stellt sich jedoch noch die Frage, wie viel größer die neue Map ist. Ein User-Vergleich auf reddit zeigt zwar weiterhin eine größere Fortune’s Keep, aber Rebirth Island ist nicht unbedingt deutlich kleiner:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Solange die Entwickler selbst keine weiteren Aussagen zur Fläche treffen, bleibt nur weiter die Spekulation. Anhand der Maps lässt sich derzeit nur schwer einschätzen, wie groß die Karte tatsächlich wird.

Was passiert mit Rebirth Island? Auch hier lassen sich derzeit keine sicheren Aussagen treffen. Bisher gab es in Warzone jedoch noch nie zwei kleine Karten parallel nebeneinander. Kommt Fortune’s Keep rein, dürfte Rebirth Island weichen.

Das Thema hängt auch eng mit dem Speicherplatz-Hunger der Warzone zusammen. Die Entwickler erklärten mal, warum es keine Map-Rotation in Warzone gibt.

Zwar hat sich der benötigte Speicher für Warzone seit Release immer mal wieder verringert, doch eine neue Map würde das Spiel wohl abermals einen ordentlichen Satz an neuen Daten hinzufügen.

Im Moment lässt sich darüber jedoch nur spekulieren und es bleibt abzuwarten, was Raven Software im Blog zur neuen Season 4 erklärt.

Wollt ihr bis dahin schon einen Blick auf die Features von Warzone 2 werfen, dann schaut hier vorbei: CoD Warzone 2 kommt noch 2022 – Alle Infos zu Release, Map und Leaks