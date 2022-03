Fans fordern Top-Feature aus Apex Legends, doch die Entwickler sagen „Da gibt’s ein Problem“

Spieler in CoD Warzone schauen schon lange neidisch zu Apex Legends. Denn dort sind mehrere Maps in regelmäßigen Rotationen spielbar. In der Warzone muss man sich hingegen mit einer einzigen Map begnügen. Die Entwickler wollen das ändern, doch die technischen Hürden sind enorm. Erfahrt alles zu der Sache hier auf MeinMMO.

Was wollen die Spieler? Season 2 Reloaded in CoD Warzone hat zwar viele Spieler an sich zufriedengestellt, doch nach wie vor ruft die Community nach einem Feature, das im Konkurrenten Apex Legends für viel Freude sorgt: Eine Map Rotation.

Denn in der Warzone konntet ihr seit jeher immer nur eine Map spielen. Das waren früher diverse Formen der Stadt Verdansk. Seit dem Release von CoD Vanguard ist es die umstrittene Tropeninsel Caldera im Pazifik.

Viele Spieler wollen mal wieder nach Verdansk in seinen verschiedenen Formen, aber auch eine Rückkehr in den Pazifik nicht gänzlich ausschließen. Eine Rotation wäre also genau das, was sich viele aus der Community gerade für die Warzone wünschen. Wenn Apex das hinbekommt, sollte das doch auch in Warzone gehen, oder?

CoD Warzone & Vanguard stellen Inhalte der Mid-season vor – Seht hier den Trailer

Entwickler wollen es auch, aber …

Was sind die Probleme an der Sache? In einer Q&A-Session vom 23. März sprach Warzone-Creative-Lead Josh Bridges mit dem Streamer und früheren CoD-Pro Typler „TeeP“ Polchow über das Thema Map-Rotationen.

„Wir wollen das alle!“, sagte der Entwickler da. Doch es gäbt „ein technisches Problem“.

Was genau das Problem sei, erklärte er daraufhin in klaren Worten:

Die Installations- und Neuinstallationsgrößen sind so verdammt irre. Es ist der Wahnsinn. Wenn wir Caldera herausnehmen und sagen würden: „Ok, wir werden in Verdansk droppen“, könnte das im Grunde ein erneuter Download in der Größenordnung von der ganzen Warzone sein.

Warzone ist seit jeher für seine absurden Download-Größen bekannt. Das sei auch ein Problem, das konkret Spieler vergraulen würde. Vielen wären die langen Wartezeiten bei Updates und Installationen wohl zu lange gewesenen und sie hätten sich anderen Games zugewandt.

Überhaupt wandern seit Langem viele Spieler, darunter Top-Streamer, zu Konkurrenten wie Apex Legends ab.

Wie wollen die Entwickler es dennoch lösen? Allerdings wollen die Entwickler nicht aufgeben. Die Map-Rotation sei nicht vom Tisch und man arbeite an einer Lösung.

Darauf haben wir viel mehr Wert gelegt. „Wie können wir das auf technischer Ebene so regeln, dass wir diese Rotation haben?“ Wir haben uns das genau angeschaut.

Eine Reduzierung der Download-Größen ist als ein Beitrag zur Lösung daher schon in Arbeit. Auch steht eine saisonale Map-Rotation zur Debatte. Das wäre zwar nicht das Gleiche wie in Apex oder PUBG, aber zumindest ein Schritt in die Richtung, welche die Fans sich wünschen.

So viel zu den Problemen und Lösungen, welche gerade bei Warzone kurieren. Wie seht ihr die Sache? Lasst es uns hier in den Kommentaren wissen.

Spätestens wenn aber irgendwann Warzone 2 erscheint, dürfte dieses Feature hoffentlich dazu gehören. Was wir zu Warzone 2 wissen, erfahrt ihr hier.