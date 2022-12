10 Jahre alter Perk kam mit CoD MW2 zurück – Viele Spieler hassen ihn jetzt mehr als jemals zuvor

Ein alter Perk von Call of Duty kam mit Modern Warfare 2 zurück ins Spiel und wirkt auf den ersten Blick ganz nett: Ihr könnt wieder aufstehen, nachdem ihr K.O. geschossen wurdet. Doch für viele Spieler bedeutet diese Fähigkeit nicht mehr als totaler Frust.

Call of Duty: Modern Warfare 2 musste sich viel Kritik für Gameplay-Entscheidungen anhören. Besonders die Spieler, die viel in dem Shooter unterwegs sind, kritisieren eine fortschreitende „Casualisierung“ – sie wollen nicht, dass CoD immer einfacher wird, es solle sogenannte „Skill Gaps“ geben.

Als Teil dieser Entwicklung kann man die Rückkehr des verhassten Perks „Last Stand“ sehen. Der heißt bei CoD MW2 „Überlebenskünstler“ und gibt Spielern eine Selbst-Wiederbelebung pro Leben, wenn der Perk aufgeladen ist.

Doch damals wie heute wird der Perk stark kritisiert, ja geradezu gehasst. Wir zeigen euch, warum das so ist und was Spieler dazu sagen.

Mit dem Start der Mid-Season beginnt in CoD MW2 übrigens ein Doppel-XP-Event. Im Video findet ihr ein paar Tipps für eure Waffen-Level:

Last Stand – Damals wie heute ein Trigger-Thema

Was ist das Problem mit dem Perk? Während die Fähigkeit für die abgeknallten Spieler durchaus seinen Reiz hat, sind es besonders die Angreifer, die gegen „Überlebenskünstler“ wettern.

Das liegt in CoD MW2 gar nicht mehr so sehr daran, dass die gedownten Gegner ein Extra-Leben haben. Es ist eher die komplette Art und Weise, wie der Perk funktioniert:

Man bekommt nicht den Kill, wenn jemand anders den gedownten Spieler erledigt

Abschüsse von Überlebenskünstler-Gegnern zählen nicht für Camo-Challenges

Gegner sind für einen kurzen Moment unverwundbar, wenn sie down gehen

Was sagen Spieler dazu? Aktuell gibt es einen sehr beliebten Thread zum Thema im Subreddit von Modern Warfare 2. Innerhalb von 21 Stunden kam der Thread auf 1.800 Upvotes und sammelte 335 Kommentare (12.12.22 / 16:00 Uhr).

Der Titel: „Für die Leute, die Überlebenskünstler benutzen: Ich wünsche euch allen nur das Schlechteste“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die User diskutieren die oben genannten Probleme mit dem Perk und man spürt die aufgeladene Stimmung. Es ist ein wenig überraschend, dass der Ton im Thread dann doch recht gemäßigt ist. Viele sprechen davon, dass sie den Perk tatsächlich „hassen“, bleiben bei ihren Erklärungen aber relativ gelassen.

So etwa User „kefefs“: „Das einzige, das ich an Überlebenskünstler hasse, ist die kurze Unverwundbarkeit, wenn Gegner in die K.O.-Phase gehen“. Will man den Job dann zu Ende bringen, verliert man dadurch wertvolle Augenblicke und Munition.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes im Thread dreht sich um das Problem, für wen der Kill zählt. „Phuzz15“ erhält über 1.200 Upvotes: „Ich habe es einfach satt, jemanden K.O. zu schießen und wenn ein Teamkamerad ihn erledigt, bekommen der den Kill“.

Dass sich viele User im Thread trotz des aufgeladenen Themas eher ruhig unterhalten, könnte an der langen Geschichte des Perks liegen.

Schon zum Release von Modern Warfare 3 (2011) erhielten die CoD-Entwickler tosenden Applaus für die Ankündigung, dass der verhasste Perk nicht im Spiel ist. „Fuck Last Stand“ hieß es damals selbst von den Entwicklern:

Fuck Last Stand, Final Stand, Second Chance, and Dead Man’s Hand pic.twitter.com/7ckkrJSy6O — Greggs 🥀🔪 (@Greggs_) March 14, 2022

Lasst uns eure Meinung zum Thema da. Wie steht ihr zu „Überlebenskünstler“? Gibt es einen Perk, den ihr von früher vermisst oder der euch ähnlich auf die Nerven geht? Schreibt einen Kommentar zum Thema.

Möchtet ihr euch lieber über die anstehende Mid-Season 1 informieren, dann schaut hier vorbei: CoD MW2 & Warzone 2: Mid-Season 1 startet bringt Shipment – Start & Content