CoD Warzone 2 ändert ein praktisches Feature – Spieler kritisieren: „Wer hat danach gefragt“?

Was haltet ihr von dem User-Interface in Warzone? Habt ihr solche Probleme festgestellt, oder stört euch das eher nicht? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Einige User kritisieren, dass offenbar einige Dinge im Vergleich zum Vorgänger ohne Not geändert wurden – wie etwa die Pings. Es wird kritisiert, dass die Orientierung im neuen Teil schwerer wirkt und Symbole schwerer zu unterscheiden seien, als noch in Warzone 1. Hier hätten sich manche wohl weniger Neuerung gewünscht.

Ein kleines Feature eigentlich, doch der Post bekam mit über 2.200 Upvotes und mehr als 240 Kommentaren recht viel Aufmerksamkeit. In den Kommentaren diskutieren Spieler das User-Interface in Warzone 2.

Der User fragt: Wieso haben wir farbige Pings in der Warzone verloren? Dazu zeigt er ein Bild der aktuell weißen Pings und eine Version, in der die Markierungen zur besseren Übersicht eingefärbt wurden.

