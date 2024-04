CoD: MW3 gibt euch einen dicken XP-Bonus, Community ätzt: „Für Solo-Spieler ist das Mist“

Mit Season 3 führten die Entwickler einen dicken XP-Bonus in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone ein. Die Community zeigt sich unzufrieden und Solo-Spieler fühlen sich dadurch benachteiligt.

Am Mittwoch, dem 3. April 2024, startete Season 3 in CoD: MW3 und Warzone und bringt einen Haufen neuer Inhalte in den Shooter. Der Multiplayer erhält weitere Spielmodi und neue Maps, in Warzone kehrt Rebirth Island zurück.

Eine Änderung in Season 3 betrifft die XP, wenn ihr in einer Gruppe spielt: Es wurde ein Bonus hinzugefügt, mit dem ihr mehr XP in Abhängigkeit von der Gruppengröße erhaltet. Jedoch scheinen sich Solo-Spieler dadurch benachteiligt zu fühlen.

„Ein großer Mittelfinger an Solo-Spieler“

Worüber meckert die Community? Auf Reddit beschweren sich Spielerinnen und Spieler in einem Beitrag vom 4. April allerdings aus zwei Gründen über den Bonus:

Nur Spieler, die in Gruppen spielen, erhalten den Bonus, Solo-Spieler gehen hier leer aus.

Die Lobbys werden nach jedem Match automatisch aufgelöst, sodass es schwierig sei, sich mit Leuten in einer Party zusammenzufinden, wenn man nicht gerade Freunde hat, die mitspielen.

„barnesnoblebooks“ schreibt in seinem Kommentar, dass die Entwickler die Lobbys nicht auflösen sollen, damit man Freunde finden kann. Ein Nutzer merkt an: „Ich lehne alle Bemühungen von CoD ab, mich mit anderen Spielern zusammenzubringen … Ich habe schon genug Toxizität bei der Arbeit!“

Mehrere Nutzer merken an, sie hätten gar keine Freunde, die mit ihnen zocken – oder die sind mittlerweile auf andere Spiele ausgewichen. „Ich werde nicht jedes Mal, wenn ich spielen will, mit irgendwelchen Leuten in eine Party gehen“, schreibt „TheGreatBenjie“.

Und „slayer-x“ meint, er sei kein Fan davon, es ermutige nur dazu, in einer vollen Gruppe zu spielen und bestrafe Solo-Spieler. Jemand anderes kommentiert: „Nun … als Solo-Spieler ist das Mist.“ Und „SirJimiee“ schreibt: „Das ist ein Mittelfinger an Solo-Spieler.“

Sledghammer Games weist im Kommentar übrigens darauf hin, „dass dieses Feature nicht mit Doppel-XP-Events kombiniert werden kann.“ Auf die anderen Kommentare gehen die Entwickler im Thread bisher nicht ein.

Folgende Boni bekommt ihr im Multiplayer und in Warzone

Wie hoch ist der XP-Bonus? In den Patch Notes zu Season 3 wird verdeutlicht, wie der XP-Bonus ausfällt. So belohnt euch das Spiel mit mehr XP, je größer euer Team ist:

2 Spieler: +25 % XP auf Rang und Waffen

3 Spieler: +25 % XP auf Rang, Waffen, und Battle Pass

4+ Spieler: +30 % XP auf Rang, Waffen, und Battle Pass

Gibt es den Bonus auch in Warzone? Laut Patch Notes gibt es in Warzone einen „Squad-Spiel-Bonus“. Das System belohnt Spieler mit einem XP-Bonus für Level, Waffen und Battle Pass. Dabei erhöhen sich die einzelnen Boni schrittweise, wenn Spieler ein Match beenden und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Der Spieler hat mindestens einen Freund in seiner Gruppe

Der Spieler sucht mit aktiviertem „Team aufüllen“ nach einem Match

Der Spieler sucht nach einer Runde mit aktiviertem „in Team bleiben“ nach einem neuen Match

Die Boni für aufeinanderfolgende Matches sind dabei:

erstes Match: 1000

zweites Match: 1500

drittes Match: 3000

viertes Match und mehr: 5000

In Season 3 könnt ihr aktuell außerdem drei neue Waffen freischalten – eine Maschinenpistole, ein Scharfschützengewehr und eine Nahkampfwaffe. Eine weitere kommt im Laufe der Season dazu. Das Scharfschützengewehr „MORS“ ist schon jetzt in die Meta-Listen für den Multiplayer und Warzone eingezogen. Wie ihr die Waffe freischaltet, erfahrt ihr hier.