Wie gefällt euch Call of Duty Warzone 2?

Am 16. November 2022 war es so weit: Die bekannte Shooter-Reihe bekam mit Call of Duty: Warzone 2 eine Fortsetzung seines Battle Royale. Nun wollen wir von euch wissen: Wie gefällt euch das Spiel bisher?

Call of Duty: Warzone 2 ist die Fortsetzung des gleichnamigen Battle-Royale-Spiels. Am 16. November 2022 gab es den großen Launch und seitdem könnt ihr das Spiel auf den Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC kostenlos zocken.

Das Spiel stellt eine Erweiterung des Spiels CoD: Modern Warfare 2 dar, das am 28. Oktober 2022 seinen Launch hatte.

Im Vergleich zum ersten Warzone liefert der neue Teil einige Veränderungen. Das Game spielt sich wie Modern Warfare 2 und passt auch einige Spielmechaniken an, wie einen neuen Koop-Gulag, den bereits sehr beliebten Annäherungs-Chat oder neue Loadout-Mechaniken.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu CoD Warzone 2.0 mit allen Neuerungen im Überblick.

Jetzt interessiert uns eure Meinung zum neuen CoD Warzone 2: Wie lautet euer bisheriges Fazit? Wurden eure Ansprüche zum Launch erfüllt? Wurdet ihr positiv oder negativ überrascht? Stimmt ab in unserer Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns eure Meinung zu CoD Warzone 2 in der Umfrage. Dabei gelten die Regeln: Jeder hat nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr abändern.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie es zu eurer Bewertung von CoD Warzone 2 kommt. Gibt es Aspekte des Spiels, die ihr besonders toll findet? Oder welche Elemente gefallen euch am neuesten Teil der Shooter-Reihe überhaupt nicht?

Erzählt es uns in den Kommentaren und viel Spaß beim Abstimmen! Hier findet ihr den MeinMMO-Liveticker zum Server-Status von CoD Warzone 2.