Streamer trifft auf unsichtbaren Gegner in CoD Warzone, erntet Lacher: „Das System denkt, dass du cheatest“

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Das Anti-Cheat-System von Call of Duty hat schon so manchen Spieler in die Falle laufen lassen, die dann anschließend Videos in den sozialen Netzwerken teilten und dachten, das Spiel behandle sie unfair: Spieler fühlt sich von CoD Warzone schikaniert – Merkt nicht, dass er vom Anti-Cheat-System erwischt wurde

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welche Anti-Cheat-Maßnahme geht es? In Call of Duty: Warzone und MW3 ist das „Ricochet Anti-Cheat“-System im Einsatz. Das System nutzt dabei einige Technologien, die den Schaden, den Cheatern dem Spiel antun, begrenzen sollen. Potenzielle Cheater können dabei zum Beispiel ihre Waffen verlieren oder eben ihre legitim spielenden Gegner nicht mehr sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wieso erntet er Lacher? Der Streamer DougisRaw veröffentlichte vor kurzem ein Video auf X (ehemals Twitter), in dem ein Streamausschnitt von ihm zusehen ist. Der Streamer spielt dabei Call of Duty: Warzone und trifft im Gulag auf einen anderen Spieler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to