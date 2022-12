CoD MW2 & Warzone 2: So schaltet ihr die Chimera frei – Mit starkem Setup

Call of Duty Warzone 2 und Modern Warfare 2 sind in ihre erste Mid-Season gestartet. Aus diesem Grund können die Schießfreudigen unter euch ein neues Sturmgewehr freischalten: Die Chimera. Wie ihr sie bekommt und wie ein optimales Setup aussieht, erfahrt ihr hier.

Chimera freischalten – So geht’s: Um die Chimera in MW2 und Warzone 2 freizuschalten habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr erzielt 2 Operator-Abschüsse in 15 verschiedenen Matches mit einem Sturmgewehr

Ihr holt die Chimera im DMZ-Modus aus Gebäude 21 und verlasst erfolgreich das Gebiet mit ihr

Ihr müsst, um die Waffe freizuspielen, jedoch nicht beide Möglichkeiten erledigen. Es reicht also, wenn ihr in MW2 die Kill-Variante schafft. Die Kill-Variante zählt auch in Warzone 2, ihr müsst nur zwei Spieler erledigen und könnt sofort die Runde verlassen und eine neue starten.

Die errungenen Abschüsse werden dennoch gezählt. Damit ihr jedoch auch mit einem starken Setup durchstarten könnt, haben wir für euch eins herausgesucht.

Bestes Setup der Chimera für den Start der Mid-Season

Damit ihr nicht nur die Waffe freigeschaltet habt, zeigen wir euch zwei starke Setups für MW2 und Warzone 2. Diese unterscheiden sich beide, da je nach Einsatzgebiet die Anforderungen der Waffe variieren.

Chimera-Setup für MW2

Chimera für MW2

CoD MW2: Chimera – Setup Laser: VLK LZR 7MW Schaft: RAVAGE-8 Griff: BRUEN FLASH-Griff Unterlauf: FTAC RIPPER 56



Chimera-Setup für Warzone 2

Chimera für Warzone 2

CoD Warzone 2: Chimera – Setup Laser: VLK LZR 7MW Lauf: 6,5″ EXF-Vorpal Mündung: POLARFEUER-S Unterlauf: FSS Sharkfin 90 Magazin: 45-Schuss-Magazin



Was kann die Chimera? Die Chimera ordnet sich eher in Richtung der Kastov-74u ein. Sie ist stabil, kann auch auf weiten Distanzen gut punkten, jedoch eignet sie sich in Warzone 2 eher als Sniper-Support für mittlere bis kurze Distanzen. Im Multiplayer von MW2 kann sie meist überall überzeugen, jedoch steht sie leider chancenlos gegenüber einer M4 oder einer TAQ-56 dar.

Im Grunde handelt es sich hier um ein solides Sturmgewehr, das in einen MP-Hybriden übergeht. Wenn ihr das richtige Setup zusammenstellen könnt, werdet ihr sicherlich viel Spaß mit der Waffe haben.

