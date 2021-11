Spieler entdecken den besten Level-Spot für Waffen in Battlefield 2042: „Max-Level in einer Runde“

Mit ein paar Tricks und dem richtigen Vorgehen könnt ihr jedoch auch im regulären PvP leicht an Erfahrungspunkte kommen. In unserem Guide auf MeinMMO erklären wir euch, wie genau das funktioniert:

Waffenaufsätze in Battlefield 2042: So modifiziert ihr eure Waffen in All-Out Warfare und Portal

Kann ich so alle Aufsätze freischalten? Ja. Ihr benötigt rund 400 Kills mit den meisten Waffen, um alle Aufsätze freizuschalten. Diese könnt ihr sogar in einer einzigen Runde in diesem Modus freischalten, wie der Spieler erklärt.

Wichtig ist jedoch, dass ihr Angel spielt. So könnt ihr eure Munition immer wieder auffüllen und sie geht euch niemals aus. Das ist Angels besonderer Fähigkeit zu verdanken. Mehr dazu findet ihr in unserem Guide zu allen Spezialisten von Battlefield 2042 .

Am besten geht das mit automatischen Waffen mit einem großen Magazin. Seit dem großen Update #2 ist die Streuung der Waffen behoben und sie treffen wieder zuverlässiger. So sieht der Farm im Video aus:

Was ist das für ein Spot? Der reddit-Nutzer FrontAfter973 hat eine Stelle auf der Map Kaleidoskop gefunden, auf der sich Waffen leicht leveln lassen. Das Leveln sei so leicht, dass er dabei sogar „ein Sandwich essen“ konnte. Ihr müsst dabei nur einige Schritte befolgen:

