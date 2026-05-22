Forza Horizon 6 Festival Playlist Summer Season – Guide zu den schwierigen Herausforderungen

In Forza Horizon 6 ist die Festival Playlist für die Summer Season gestartet. Mit ihr kommen einige Challenges und wie ihr diese einfach und entspannt abschließen könnt, zeigen wir euch hier.

Was bietet die Festival Playlist? Mit der Festival Playlist startet wie im Vorgänger auch eine Reihe von Herausforderungen, die euch mit starken und limitierten Belohnungen beschenken. Oft verlangen sie von euch den Abschluss diverser Rennen oder Aktivitäten in der Open-World.

Für Profi-Rennfahrer sind diese Aufgaben entspannt zu lösen, doch solltet ihr öfter an derselben Herausforderung scheitern, kann es sinnig sein, Empfehlungen aus der Community anzunehmen – vor allem, wenn es um das Tuning von Autos geht. Oft gibt es kostengünstige Lösungen, und welche davon lohnenswert sind, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Treasure Hunt

Die Schatzsuche ist neben der Foto-Challenge die einfachste Herausforderung. Wenn ihr die Schatzsuche aktiv verfolgt, bekommt ihr auf der Map ein entsprechendes Schatz-Symbol angezeigt, das euch den genauen Standort verrät. Nutzt jetzt eure Schnellreise und spawnt in der Nähe der Kiste. Jetzt müsst ihr nur noch auf die Kiste zufahren und sie zerstören. So erhaltet ihr die Belohnung.

So sieht die Kiste aus die ihr zerstören müsst

Wöchentliche Herausforderungen

Bei den Weekly Challenges gibt es vier Herausforderungen, die ihr nacheinander abschließen müsst. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr sie schnell und ohne großen Stress angehen könnt. Nutzt dabei das von der Community ertellte Tuning mit dem Code: 302 087 287. Dieses ist perfekt für die Herausforderungen optimiert.

Kauftund fahrt den 2022 Toyota GR86

Der Toyota ist ein vergleichsweise günstiges Auto. Kauft es für 28.000 Coins und setzt euch hinein. Fahrt kurz eine Runde und die Aufgabe ist erledigt.

Verdient 3 Sterne in Speed Zones mit dem 2022 Toyota GR86

Jetzt könnt ihr irgendeine Blitzerzone auswählen. Wir raten euch aber zur „Highway-Ansicht“. Diese ist aufgrund ihres Streckenverlaufs mit dem Toyoa sehr einfach abzuschließen. Heizt nun mit dem Wagen so schnell ihr könnt durch die Straße, um 3 Sterne zu ergattern.

Erhaltet 6 Tempo-Skills mit dem 2022 Toyota GR86

Für diese Herausforderung müsst ihr einfach konstant eine hohe Geschwindigkeit (über 160 km/h) halten. Nutzt dafür einfach den Highway und fahrt einige Kilometer umher. Die Aufgabe sollte schnell erledigt sein.

Gewinne das Hakone Nanamagari Touge Rennen mit dem 2022 Toyota GR86

Wählt auf der Map das Rennen aus und startet es. Mit unserem erwähnten Tuning könnt ihr es mühelos abschließen und als Gewinner hervorgehen. Notfalls könnt ihr euren Kontrahenten etwas sabotieren (rammt ihn an die Leitplanken). Habt ihr dieses Rennen gewonnen, sind die Weekly Challenges abgeschlossen.

Foto-Challenge

Hier müsst ihr per Schnellreise das Horizon Festivalgelände besuchen. Dort angekommen reicht es, wenn ihr einfach in den Fotomodus wechselt und ein Bild von eurem Auto schießt.

Time Attack

Für die Challenges rund um „Time Attack“ solltet ihr das Auto wechseln. Wir empfehlen euch hier den Subaru BRAT GL von 1980. Über die Community gibt es folgendes Tuning, das sich bei unseren Tests bewährt hat: 175 514 442.

Um mit einer hohen Geschwindigkeit zu starten, solltet ihr den Rückwärtsgang einlegen und für eine große Entfernung zwischen euch und dem Startpunkt sorgen, damit ihr nicht erst Tempo aufbauen müsst, sondern direkt mit ordentlicher Geschwindigkeit startet. Schließt das Rennen innerhalb der Zielzeit ab, habt ihr auch diese Challenge erfolgreich bewältigt.

So sieht der Brat aus

Seasonal PR Stunt – Speed Trap

Auch hier lohnt sich der Brat, sucht die Radarfalle auf „Bamboo Hilltop“ und setzt den Spawntpunkt etwas weiter nach hinten. Das soll dazu dienen, dass ihr richtig Anlauf nehmen könnt, um geblitzt zu werden. Mit der richtigen Geschwindigkeit ist diese Herausforderung auch in Sekunden erledigt.

Seasonal PR Stunt – Danger Sign

Hier nutzt ihr ebenfalls den Brat und sucht auf der Map den Punkt „Airfield Takeoff“. Spawnt jetzt an der Gabelung etwas höher am Hügel. Ziel ist es, so viel Geschwindigkeit wie möglich zu erreichen, damit ihr lange und vor allem weit auf die Landebahn zufliegen könnt. Versucht also nicht auf eurem Weg zur Rampe gegen Autos zu stoßen.

Seasonal Championship – Road

Für diese Rennen solltet ihr das Fahrzeug „Honda Prelude Si 1994“ mit dem Tune-Code: 283 485 615 nehmen. Danach kommt es nur auf eure Fahrkünste an. Mit dem empfohlenen Setup seid ihr aber gut vorbereitet.

Seasonal Championship – Street

Für diese Rennen solltet ihr das Fahrzeug „Aydu RS3 Sedan 2020“ mit dem Tune-Code: 645 033 106 nehmen. Hier werdet ihr primär kurvige Straßen finden. Fahrt also lieber etwas vorsichtiger und achtet darauf, vor den Kurven rechtzeitig zu bremsen, um nicht zu weit von der Strecke abzukommen und eure Platzierung zu riskieren.

Seasonal Championship – Dirt

Für diese Rennen solltet ihr das Fahrzeug „Subaru Legacy RS 1990“ mit dem Tune-Code: 144 494 571 nehmen. Hier gibt es eher holprige, matschige oder nasse Straßen. Seid also darauf gefasst, durch die Pisten zu rutschen und auf eure Gegner zu knallen.

In unseren Tests wirkte es zudem, als sei die Schwierigkeit der Championchips von eurer im Vorhinein eingestellten Stufe abhängig. Solltet ihr also Probleme haben, die Rennen zu gewinnen, stellt die Schwierigkeit bereits im Free-Roam runter. Das könnte helfen.

Das waren alle schwierigen Challenges, die ihr abschließen müsst. Die restlichen sind einfach und können oft durch das bloße Abschließen der Rennen mit dem bereitgestellten Auto abgeschlossen werden. Mehr zu Forza Horizon 6 gibt es hier: Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS