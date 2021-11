Battlefield 2042: 1. Update 0.21 bringt wichtige Änderungen – Server-Status, Patch Notes

Einen Tag vor Release ist das erste Update zu Battlefield 2042 erschienen. Das widmet sich der Behebung etlicher nerviger Probleme im Spiel. MeinMMO zeigt euch, was im Patch drinsteckt.

Das steckt im Update drin: Laut den offiziellen Patch Notes geht das Update einige kleinere Probleme an, welche die verschiedenen Modi von Battlefield 2042 betreffen.

Zuvor wurden die Server für eine Wartung kurz offline genommen. Hier ist die Übersicht zu den wichtigsten Änderungen durch den Patch und dem Server-Status.

Battlefield 2042 Update 0.21 – Patch Notes und Server Status

Wie groß ist das Update? Auf dem PC benötigt das Spiel 1,62 GB Speicherplatz. Auf den anderen Plattformen dürfte es sich in ähnlichen Größenordnungen bewegen.

Wie lang sind die Server down? Die sind zur Zeit des Schreibens (18. November, 10:00 Uhr) schon wieder online. Um den Veröffentlichungszeitpunkt gab es eine kurze Wartungszeit, mittlerweile laufen die Server aber wieder. Sollte es zu Problemen kommen, werden wir den Artikel für euch aktualisieren.

Das sind die Patch Notes: Es wurden über alle Spielmodi von Battlefield 2042 Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auch auf der offiziellen Website (via ea.com).

Allgemein:

Es wurden serverseitige Upgrades implementiert, die darauf abzielen, das Auftreten von “rubberbanding” zu reduzieren, das häufig im späteren Teil einer Runde im All-Out Warfare-Modus auftritt.

Das Ruckeln beim Spielen auf Breakaway wurde deutlich reduziert. Wenn die Silos zerstört werden, sollte dies die Leistung des Servers nicht mehr beeinträchtigen. Die Entwickler weisen darauf hin, dass sie weiterhin ähnliche Vorkommnisse untersuchen, die auf anderen Karten gemeldet wurden.

Wenn ihr Verbündete in eurem Team seht, werden deren Namen nun korrekt angezeigt.

Die Animationen für Falck während der Sequenz am Ende einer Runde wurden angepasst, um sicherzustellen, dass sie korrekt angezeigt wird.

Es wurde ein Skin aktualisiert, der für Boris über den Meisterschaftsfortschritt verdient werden kann, mit einem neuen Namen: Gator. Der sorgte zuvor für Ärger bei den Fans, weil er angeblich “Terroristen” zeige.

Portal:

Es wurde sichergestellt, dass TDM-Runden in Battlefield Portal immer mit der Einstellung “Zufällige Aufstellung” beginnen. Die Entwickler haben beobachtet, dass dies manchmal nicht aktiv war, wenn man von Runde zu Runde wechselte, aber das ist jetzt behoben.

Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen, dass die korrekte Anzahl von KI-Spawns in benutzerdefinierten Battlefield-Portal-Modi mit der Voreinstellung “Frei für alle” erfolgt.

Hazard Zone:

Nur für PC – Die Spezialistenauswahl in Hazard Zone per Mausinteraktion wurde aktiviert, wodurch die Auswahl nicht mehr mit der Leertaste gemacht werden muss.

Ein seltenes Problem in der Hazard Zone wurde behoben, das manchmal dazu führte, dass der Fluss am Ende der Runde nicht korrekt aktiviert wurde, um sicherzustellen, dass die richtige Menge an Bonus-EP vergeben wurde.

Es wurde ein Problem in der Hazard Zone behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler auf der Karte angezeigt wurden, obwohl sie nicht sichtbar waren oder entdeckt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in der Hazard Zone ihre Extraktions-Streaks nicht korrekt aktualisieren konnten.

Somit wird im Update zumindest eines der nervigsten Probleme angegangen. Denn das “rubberbanding” sorgte teilweise dafür, dass Spieler quer über die Map geschleudert wurden. Aber wie sieht es mit den anderen, bekannten Problemen aus?

Entwickler haben das Blooming-Problem und die OP-Hovercrafts auf dem Schirm

Was ist mit den anderen Problemen von Battlefield 2042? Das 1. Update behebt in erster Linie nur kleinere Probleme. Die Spieler beschäftigen eher andere Dinge, wie beispielsweise die kaputte Streuung der Sturmgewehre oder die Hovercrafts, die jegliche Gesetze der Physik ignorieren und Gebäude hochfahren können.

Laut Entwickler DICE arbeite man an diesen Dingen und werde sie so schnell wie möglich beheben. Dazu gibt es schon eine kleine Liste, die Spieler über die Antworten des Community Managers DRUNKKZ3 (via Twitter) zusammengestellt haben:

Man arbeitet an einer Lösung für das Blooming-Problem mit den Sturmgewehren.

Die Hovercrafts sollen generft werden.

Allgemein wird es Veränderungen an der Waffen-Balance geben.

Außerdem sollen Scharfschützen künftig Extra-EXP bekommen, abhängig davon, aus welcher Entfernung sie Kills erzielen.

Auch das Wackeln der Kamera soll verbessert werden.

Wann dieses Update kommt, ist aktuell unklar. Möglicherweise werden manche dieser Verbesserungen schon in einem Day-1-Patch stecken, der angeblich zum offiziellen Release am 19. November kommen soll. Sicher weiß man das aber noch nicht.

Was ist aktuell los in Battlefield 2042? Der Start in die Early-Access-Phase am 12. November verlief ziemlich holprig. Zwar liefen die Server größtenteils stabil, doch das Spiel sorgte eher mit seinen zahlreichen spielerischen und technischen Problemen für Frust in der Community.

Es bleibt abzuwarten, wie der volle Release verläuft und ob die dazustoßenden Spieler ebenso ärgerlich auf die Probleme von Battlefield 2042 reagieren wie die Early-Access-Spieler.

Denn es gibt auch zahlreiche Spieler, die trotz der Probleme Spaß haben. Das sorgte sogar für hitzige Diskussionen zwischen den unterschiedlichen Teilen der Community.

Was haltet ihr davon? Ist der Patch ein erster Schritt? Oder sind andere Probleme für euch wichtiger?