Wieder einmal meldet sich der Insider Tom Henderson zu Wort. Dieses Mal geht es um den aktuellen Stand rund um die Entwicklung von Battlefield 2042. Offenbar hat der Shooter intern bereits Gold-Status erreicht. Außerdem äußert sich der Insider zur Early-Access-Version und einem Day-1-Patch des neuen Battlefields.

Wer ist das überhaupt? Henderson gilt als Branchen-Insider, der sich speziell bei Shootern wie CoD und Battlefield gut auskennt und Kontakte bis in die Entwicklerstudios pflegt.

So hat er bereits mehrere Details zu Battlefield 2042 vorab enthüllt, sogar bevor überhaupt klar war, wie der neueste Battlefield-Ableger heißen würde. Auch die Infos zu den Modi Battlefield Portal und Hazard Zone enthüllte er, bevor diese offiziell vorgestellt wurden.

Dennoch hat er in der Community einen schwierigen Stand. Denn beim Datum der Open Beta von Battlefield 2042 lag er falsch, was er aber internen Schwierigkeiten bei Entwickler DICE und EA zuschrieb.

Nun meldete er sich wieder zu Wort und verkündete: Bei DICE gelte Battlefield 2042 grundsätzlich als fertig und habe den Gold-Status erreicht. So wie es aussieht, wird es zudem einen Day-1-Patch geben.

Battlefield 2042 erscheint wohl pünktlich, mit einem Day-1-Patch

Das sagt Henderson: Wie bereits bekannt, wird Battlefield 2042 bereits am 12. November in den Early Access starten. Diese Version wird sich wohl von der unterscheiden, die am 19. November für alle erscheint.

So wird es einen Day-0-Build geben (Early Access)

Zum offiziellen Release erscheint dann die Day-1-Version mit einem Patch

Battlefield 2042 habe mit dem Day0-Build nun den Gold-Status erreicht

Was bedeutet Gold-Status? Gold-Status heißt nicht, dass das Spiel fertig entwickelt ist. Es bedeutet lediglich, dass Battlefield 2042 für die Entwickler an einem Punkt ist, an dem man es ausliefern könnte.

Die Entwicklung schreitet dennoch voran. So meint Henderson dazu: “Im Grunde genommen sind beide Builds jetzt “vollständig” – das heißt, die grundlegenden Arbeiten sind abgeschlossen und die Builds werden als stabil genug angesehen, um weiter bearbeitet zu werden.” (via Twitter)

Somit heißt “fertig” keineswegs, dass nicht weiter etwaigen Bugs und Fixes gearbeitet wird. Diese Befürchtung haben nämlich manche Spieler, nachdem es während der Open Beta zu zahlreichen technischen Problemen kam.

Sollte sich diese Info aber als richtig herausstellen, dürfte somit bestätigt sein: Battlefield 2042 erscheint pünktlich und wird nicht erneut verschoben, wie es beispielsweise Kollege Benedict Grothaus und viele andere Fans gewünscht haben.

Battlefield 2042: Der Release im November ist keine gute Idee

Somit können sich die Fans auf einen Release zum 12. bzw. 19. November einstellen. Bedenkt aber, dass es sich hier nicht um offizielle Informationen handelt.

Wie nehme ich an der Early-Access-Phase teil? Den Zugang erhaltet ihr, wenn ihr ein EA-Play-Abonnement habt. Alternativ könnt ihr die Gold- oder Ultimate Edition von Battlefield 2042 bestellen.

Auf welchen Plattformen erscheint Battlefield 2042? Der Shooter kommt auf den PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5.

Wenn ihr wissen wollt, was sich gegenüber den alten Teilen so tut, könnt ihr euch die 5 größten Neuerungen in Battlefield 2042 anschauen.