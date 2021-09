Nachdem der Release von Battlefield 2042 verschoben wurde, dauert es wohl auch zur Beta noch eine Weile. Doch wann genau startet die? Insider Tom Henderson verrät ein neues, mögliches Datum: Anfang Oktober soll es endlich losgehen.

Nachdem in dieser Woche die Nachricht kam, dass Battlefield 2042 verschoben wird, fragten sich viele: Betrifft das auch die Open Beta? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte diese kein genaues Datum, lediglich der September galt offiziell als Release-Zeitraum.

Mit der Release-Verschiebung kündigte EA an, dass es in der kommenden Woche schließlich neue Infos zum Beta-Start geben soll. Nun ist wohl der bekannte Insider Tom Henderson dem zuvor gekommen und verriet ein neues Datum über seinen Twitter-Kanal.

Wann soll die Beta jetzt kommen? Geht es nach dem Insider, startet die Beta Anfang Oktober:

Am 6. Oktober soll die zweitägige Early-Access-Phase beginnen.

Am 8. Oktober startet die Beta dann für alle.

Eine genaue Laufzeit nennt Henderson nicht, es dürfte sich jedoch traditionell um rund eine Woche handeln.

Nächste Woche soll es Neuigkeiten geben

Woher hat er die Infos? Laut Henderson stammt das Datum aus internen Systemen von EA, die er nicht teilen kann. (via Twitter)

Sie würden wohl in diesen Tagen an die verschiedenen Medien geschickt werden. Wie immer gilt die Warnung: Es handelt sich hierbei noch nicht um offizielle Informationen. Behandelt sie also mit einer Portion Skepsis, bis die Ankündigung erfolgt.

Henderson gilt allerdings als vertrauenswürdige Quelle. So leakte er schon zahlreiche Infos zu Setting, Modi und anderen Inhalten von Battlefield 2042, teilweise Monate, bevor sie angekündigt wurden.

Zusätzlich zu dem Beta-Datum nennt Henderson auch, dass es zuvor ein Anspiel-Event für Medien-Vertreter und Content-Creator geben wird. Somit dürfte in der kommenden Woche auch neues Gameplay zu Battlefield 2042 gezeigt werden.

Mit welchen Infos kann man rechnen? Bisher ist überhaupt nicht bekannt, welche Inhalte mit der Beta kommen. Somit dürften wir wahrscheinlich endlich erfahren, was genau in der Beta auf uns wartet.

Welche Maps sind spielbar? Welche Waffen und Fahrzeuge? All diese Infos sollten allmählich enthüllt werden. Eine Übersicht zu den bisherigen bekannten Infos haben wir hier für euch zusammengefasst: Alles zur Open Beta von Battlefield 2042 – Start, Anmeldung, Download

Warum wurde Battlefield 2042 eigentlich verschoben? Entwickler DICE nannte als Hauptgrund die Corona-Pandemie und die unvorhersehbaren Herausforderungen, die durch diese während der Entwicklungsphase auftraten.

Man wolle das Spiel in einem guten Zustand veröffentlichen und benötige noch einige zusätzliche Wochen, um das zu gewährleisten.

Im Vorfeld gab es schon Gerüchte zu der Verschiebung, da sich EA den kompletten August und den bisherigen September verdächtig ruhig verhielten, während die Beta eigentlich in Anmarsch war. Nun dürfte klar sein, worin der Grund dafür lag.

Die Reaktionen fielen verhältnismäßig ruhig aus. Die meisten Spieler hoffen einfach nur, dass Battlefield 2042 in einem guten Zustand auf den Markt kommt und fehlerfrei läuft.

Andere Spieler kritisierten wiederum die schlechte oder auch gar nicht vorhandene Kommunikation der Entwickler und des Publishers mit den Fans. Zumal monatelang kommuniziert wurde, dass die Entwicklung noch vor dem Zeitplan läge.

MeinMMO-Autor Tarek Zehrer hat sich ebenfalls zu dem Thema geäußert: Battlefield 2042 wird verschoben – Langsam ist es lächerlich

Was haltet ihr von der Sache? Werdet ihr an der Beta teilnehmen? Stört euch die Release-Verschiebung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.