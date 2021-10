Battlefield 2042: Der Release im November ist keine gute Idee

Battlefield 2042 wurde bereits einmal verschoben. Nach der Beta fordern nun etliche Fans eine weitere Verschiebung. Aber was genau ist das Problem? Und wie wahrscheinlich ist es, dass EA auf die lauten Stimmen hört?

Mittlerweile sind etliche Infos zu Battlefield 2042 bekannt. Die kurze Beta war spielbar, alle Modi wurden vorgestellt und die meisten Features zur Gänze erklärt. Doch eines steht noch im Raum: der Release.

Dieser ist eigentlich schon auf den 19. November 2021 festgelegt, nachdem Battlefield 2042 bereits einmal verschoben wurde. Die Verschiebung hat damals gemischte Gefühle hervorgerufen.

Viele Fans sahen zumindest ein, dass eine Verschiebung besser ist als eine gehetzte Veröffentlichung mit vielen Problemen. Andere waren jedoch genervt – auch von der generellen Release-Politik, wie MeinMMO-Autor Tarek Zehrer:

Battlefield 2042 wird verschoben – Langsam ist es lächerlich

Das Thema wird in der Community gerade noch immer heiß diskutiert. Die einen finden das völlig in Ordnung, sie hatten Spaß in der Beta und hoffen, dass bestehende Probleme behoben werden. Andere wiederum sehen die ganze Sache kritisch.

Für sie ist Battlefield 2042 noch lange nicht fertig. Sie kritisieren die neuen Features und sehen nicht, dass Fehler aus der Beta schon behoben sein sollen.

In der spielbaren Version der Beta gab es eine Reihe technischer Probleme, die von Grafik-Glitches über fehlerhafte Spielphysik bis hin zu Fehlern gehen, welche das Spielen gänzlich verhinderten. Kein Zustand für ein fertiges Spiel.

Also rufen etliche Fans nun nach einer Verschiebung. Aber wie sinnvoll ist die?

Klassen von Battlefield wurden in 2042 durch Spezialisten ersetzt – Auch einer der Kritikpunkte der Community.

„Werdet nicht das nächste Cyberpunk“

Wenn Battlefield 2042 im Zustand der Beta oder einem ähnlichen erscheint, wird das Franchise nachhaltigen Schaden nehmen. Vieles wirkt unvollständig oder nicht durchdacht, wie etwa die Auswahl der Spezialisten, welche am Geist alter Battlefield-Teile vorbeigeht.

Da das Spiel im Moment als fertig dargestellt wird, wäre die Enttäuschung umso größer. Denn der aktuelle Stand ist gar nicht abzulesen, alle müssen darauf vertrauen, dass schon stimmt, was EA und DICE sagen.

Ein ähnliches Problem hatte damals das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Cyberpunk hatte zu seiner Zeit einen enormen Hype erfahren, nur um zum Release dann viele Spieler zu enttäuschen. Angeblich wussten die Entwickler schon zuvor von den Problemen.

Auch hier wurde das Spiel in einem besseren Zustand beworben, als es schlussendlich war. Das hatte verschiedene Konsequenzen, darunter:

Miese Bewertungen durch schlechte Performance zum Start auf einigen Plattformen

Verlust von Ansehen von CDProjekt Red in der Community, das etwa durch The Witcher 3 aufgebaut wurde

Verluste an der Börse

Gleich 2 dicke Sammelklagen

Die Community hat ähnliche Bedenken. In einem weiteren, stark positiv bewerteten Meinungs-Thread auf reddit heißt es etwa: „DICE, bitte verschiebt und überarbeitet das Spiel. Werdet nicht das nächste Cyberpunk.“ Unter dem Thread alleine gibt es über 750 Kommentare zum Thema – es beschäftigt die Fans also.

Ob die Folgen für Battlefield 2042 tatsächlich so gravierend sind wie bei Cyberpunk, lässt sich nicht vorhersagen. Zumindest aber kann man hier gut sehen, wie es im schlimmsten Fall laufen könnte.

Das ist die Schwierigkeit dabei: Der Build, den Spieler während der Beta spielen konnten, ist schon älter. Mehrere Monate alt sogar, wie es etwa hieß, als wir von MeinMMO Battlefield 2042 vorab testen durften.

Der Eindruck, den die Beta vermittelt hat, ist also nicht aktuell. Viele der Probleme können schon längst behoben sein – oder sich verschlimmern. Laut einem Insider-Bericht sei der Build sogar noch nicht einmal so alt wie behauptet, was für noch mehr Unsicherheit unter Spielern sorgt.

Das große Problem ist, dass der Einblick in die Entwicklung fehlt, wodurch solche Unklarheiten schnell beseitigt werden könnten.

Bugs könnten innerhalb von wenigen Tagen oder sogar Stunden behoben sein, wenn sie nur trivial sind. Sie können aber auch mehrere Wochen an Arbeit kosten, wenn sie Folgefehler herbeirufen. Genau hier fehlt die Transparenz, die Spieler so unsicher macht.

Was genau will Battlefield 2042 eigentlich sein?

Trotz mittlerweile mehr Infos, bleibt Kommunikation mit der Community und auch der Presse ein größeres Problem bei Battlefield 2042. Allein das Fehlen von jeglichen Ankündigungen zu Inhalten oder der Beta haben schon früh für Unsicherheit gesorgt.

Nach der Ankündigung des Spiels gab es lange Zeit keine Informationen. Keine Tweets mit Inhalten, keine Pressemeldungen, noch nicht einmal viele Leaks im größeren Maße. Als wäre das Spiel noch in den frühen Stadien der Entwicklung.

Teilweise war Spielern nicht einmal klar, was sie mit Battlefield 2042 eigentlich anfangen sollen. Einige alte Features fehlten und neue Inhalte finden sich scheinbar willkürlich eingestreut wieder. Daraus folgte sogar die Theorie: Battlefield 2042 hätte eigentlich ein Battle Royale werden sollen.

Es gibt keine offizielle Aussage, welche diese Theorie belegt oder erklärt, warum von dem ursprünglichen Weg abgewichen wurde. Ein Insider-Bericht glaubt jedoch zu wissen, dass es anscheinend größere Probleme mit der Entwicklung generell gegeben habe, welche auch die mangelhafte Kommunikation erklären würden:

Insider sagt: Battlefield 2042 hat große Probleme bei der Entwicklung – CoD als Vorbild?

Das Problem zieht sich bis heute. Die Erwartung an Battlefield 2042 ist hoch, aber es fehlt an handfesten Informationen der Spieler. Dinge, die überprüfbar sind, wie die versprochenen behobenen Fehler der Beta.

Release im November – Ja oder nein?

Darum würde gehen: Ein großer Kritikpunkt aus der Beta war der technische Zustand des Spiels. Viele Spieler kamen gar nicht erst ins Spiel oder fanden etliche Bugs, etwa bei den Fahrzeugen oder Gebäuden.

Ein guter Teil dieser Fehler soll aber schon ausgemerzt sein, hieß es zumindest. Sollte das tatsächlich stimmen, stünde Battlefield 2042 zumindest technisch deutlich besser da, als es bisher den Eindruck gemacht hat.

Trotz der Fehler und neuen Systeme wie der Spezialisten, welche die Klassen ersetzen, hatte ein großer Teil der Spieler Spaß. In einem Thread auf reddit etwa heißt es: „Ich behalte meine Vorbestellung. Hatte Spaß in der Beta.“

Mit über 2.400 Upvotes ist das einer der größeren Threads und etliche Fans stimmen zu. Battlefield 2042 macht offenbar einiges richtig – nur fehlt es nach aktuellem Stand noch an Politur. Das Gerüst verspricht aber ein solides Game, findet auch die GameStar:

Dazu ist immer zu berücksichtigen, dass negative Stimmen auf Plattformen wie reddit grundsätzlich lauter sind als die positiven. Es ist gut möglich, dass hier eine Minderheit laut schreit und sich in geheimen Umfragen ein ganz anderes Bild zeichnet.

Darum ist das trotzdem schwierig: Im Moment fehlt die Möglichkeit, wirklich einzuschätzen, wie weit Battlefield 2042 ist. Der Einblick in den aktuellen, technischen Stand des Spiels fehlt. Alles, was wir zu sehen bekommen, sind polierte Trailer.

Obwohl die Kommunikation besser geworden ist, fehlen hier handfeste Inhalte, mit denen sich Spieler entscheiden können. In den sozialen Medien hört man seit der Beta häufig, dass nun erst einmal der Release abgewartet wird.

Genau das könnte jedoch ein Problem werden. Denn nahezu zeitgleich erscheint Call of Duty: Vanguard und damit der größte Konkurrent zu Battlefield 2042. Die beiden Spiele werden stark um die Zeit der Spieler kämpfen und das bessere Spiel wird sich durchsetzen. Selbst das neue Halo Infinite, das kurz darauf erscheint, könnte mit seinem Free2Play-Ansatz zur Gefahr werden.

Nur die absoluten Fans werden sich schon zuvor entscheiden. Und diesen sind Änderungen wie die Spezialisten dem Anschein nach zuwider, zumindest, wenn man der Echokammer reddit glaubt.

Bei einer Verschiebung hätte Battlefield ein solches Problem nicht. Zwar könnte sich Vanguard dann schon etablieren, aber viele der Spieler, die sich später neu orientieren möchten, hätten dann Zeit für einen neuen Shooter nach dem CoD-Hype.

Eine Verschiebung wäre schmerzhaft, aber besser

Berücksichtigt man alle Argumente, wäre es für Battlefield 2042 besser, den Release noch einmal zu verschieben. Nur ein kleiner Teil der Spieler wird tatsächlich sauer sein, noch länger zu warten. Aber Fans werden das Spiel ohnehin kaufen und Casuals macht es nichts aus, später einzusteigen.

Schlimmer wäre dagegen ein unfertiges Spiel, welches gegen Call of Duty antreten muss. Dann müssten sich Battlefield und seine Spieler Spott anhören oder lange warten, bis Fehler durch nachträgliche Patches erst behoben werden.

Mit der Zeit kann es dann passieren, dass das Interesse stirbt oder komplett verschwunden ist, wenn Battlefield 2042 einen vorzeigbaren Status erreicht hat, den es zu Release schon haben sollte.

Zudem würden sich sicherlich einige Spieler vom Franchise generell abwenden, wenn sie sehen, dass ein unfertiges Spiel auf den Markt kommt, wenn die Konkurrenz es doch besser macht. Damit gingen nachhaltig potenzielle Interessenten verlustig.

Nach aktuellem Stand erscheint Battlefield 2042 dennoch weiterhin am 19. November für PC, PlayStation und Xbox. Wie sich der Shooter dann wirklich schlägt, muss sich dann zeigen. Dabei wäre es für Battlefield gar nicht so schwer, den Shooter-Thron zu erobern, findet zumindest MeinMMO-Autor Tarek Zehrer:

